"Пэлас" прервал победную серию "Арсенала"

Дубль Луки Миливоевича с пенальти позволил "Кристал Пэлас" прервать серию "Арсенала" из 11 побед подряд — 2:2.

Наставник "орлов" Рой Ходжсон ограничился заменой Джеффри Шлюппа на Джордана Айю относительно предыдущего матча.



Отдохнув в матче Лиги Европы против "Спортинга", в старт "канониров" вернулись основные игроки, включая капитана Месута Озила, Лукаса Торрейру и Александра Лакасетта. Бернд Лено сохранил место в воротах.



Хозяева ожидаемо сделали ставку на скорость и технику Уилфрида Захи, которого защитникам "Арсенала" порой приходилось преследовать вдвоем, чтобы избежать угрозы своим воротам.



А вот на на 15-й минуте "канониры" совершенно прозевали Заху, позволив тому беспрепятственно принять мяч в штрафной после прострела с фланга. Уилрфрид поспешил пробить в ближний угол, но попал в штангу.



На 22-й минуте "Пэлас" грубейшим образом ошибся в обороне, потеряв мяч вблизи своей штрафной. Благодаря этой ошибке Лакасетт получил прекрасную возможность пробить с линии площадки, однако ему пришлось тянуться к снаряду, и удар совершенно не получился.



Спустя минуту на еще более убойной позиции, по центру штрафной, внезапно оказался Эктор Беллерин, однако испанец замешкался с ударом и был накрыт.



"Арсенал" определенно добавил после невразумительного начала, однако "орлы" продолжали огрызаться и за минуту до окончания первого тайма заработали пенальти. Шкодран Мустафи сбил с ног Айю и позволил Луке Миливоевичу реабилитироваться за свой промах в недавнем матче с "Эвертоном" — 1:0.



Первый тайм команды завершили с одним голом, но без единого попадания в створ на двоих. Зато после перерыва "канониры", как это часто с ними бывает в последнее время, преобразились и перевернули игру.



На 51-й минуте Гранит Джака великолепным ударом со штрафного поразил "девятку" — 1:1. Еще через пять минут Пьер-Эмерик Обамеянг среагировал на скидку Лакасетта к дальней штанге и заставил мяч пересечь линию ворот — 1:2.



Хозяева явно не собирались проигрывать и в дальнейшем пытались активно атаковать и даже прессинговать, порой рискуя и оставляя слишком много свободного пространства "Арсеналу".



Однако риск "Пэлас" оказался оправдан. На 82-й минуте Джака сбил в штрафной Заху, и рефери Мартин Аткинсон назначил второй пенальти в ворота Лено. Миливоевич снова переиграл немца с 11-метровой отметки — 2:2.



Вырвать победу уже никому не удалось, хотя соответствующее желание имелось у обеих команд.



Остается констатировать, что серия "Арсенала" из 11 побед подряд прервалась, а "Кристал Пэлас" впервые в сезоне забил дома, пускай и не с игры. Матч получился достойным дерби и доставил массу удовольствия нейтральным зрителям.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал" . Отчет о матче