"Пэлас" прервал победную серию "Арсенала"
Дубль Луки Миливоевича с пенальти позволил "Кристал Пэлас" прервать серию "Арсенала" из 11 побед подряд — 2:2.
Наставник "орлов" Рой Ходжсон ограничился заменой Джеффри Шлюппа на Джордана Айю относительно предыдущего матча.
Отдохнув в матче Лиги Европы против "Спортинга", в старт "канониров" вернулись основные игроки, включая капитана Месута Озила, Лукаса Торрейру и Александра Лакасетта. Бернд Лено сохранил место в воротах.
Хозяева ожидаемо сделали ставку на скорость и технику Уилфрида Захи, которого защитникам "Арсенала" порой приходилось преследовать вдвоем, чтобы избежать угрозы своим воротам.
А вот на на 15-й минуте "канониры" совершенно прозевали Заху, позволив тому беспрепятственно принять мяч в штрафной после прострела с фланга. Уилрфрид поспешил пробить в ближний угол, но попал в штангу.
На 22-й минуте "Пэлас" грубейшим образом ошибся в обороне, потеряв мяч вблизи своей штрафной. Благодаря этой ошибке Лакасетт получил прекрасную возможность пробить с линии площадки, однако ему пришлось тянуться к снаряду, и удар совершенно не получился.
Спустя минуту на еще более убойной позиции, по центру штрафной, внезапно оказался Эктор Беллерин, однако испанец замешкался с ударом и был накрыт.
"Арсенал" определенно добавил после невразумительного начала, однако "орлы" продолжали огрызаться и за минуту до окончания первого тайма заработали пенальти. Шкодран Мустафи сбил с ног Айю и позволил Луке Миливоевичу реабилитироваться за свой промах в недавнем матче с "Эвертоном" — 1:0.
Первый тайм команды завершили с одним голом, но без единого попадания в створ на двоих. Зато после перерыва "канониры", как это часто с ними бывает в последнее время, преобразились и перевернули игру.
На 51-й минуте Гранит Джака великолепным ударом со штрафного поразил "девятку" — 1:1. Еще через пять минут Пьер-Эмерик Обамеянг среагировал на скидку Лакасетта к дальней штанге и заставил мяч пересечь линию ворот — 1:2.
Хозяева явно не собирались проигрывать и в дальнейшем пытались активно атаковать и даже прессинговать, порой рискуя и оставляя слишком много свободного пространства "Арсеналу".
Однако риск "Пэлас" оказался оправдан. На 82-й минуте Джака сбил в штрафной Заху, и рефери Мартин Аткинсон назначил второй пенальти в ворота Лено. Миливоевич снова переиграл немца с 11-метровой отметки — 2:2.
Вырвать победу уже никому не удалось, хотя соответствующее желание имелось у обеих команд.
Остается констатировать, что серия "Арсенала" из 11 побед подряд прервалась, а "Кристал Пэлас" впервые в сезоне забил дома, пускай и не с игры. Матч получился достойным дерби и доставил массу удовольствия нейтральным зрителям.
"Кристал Пэлас" — "Арсенал" . Отчет о матче
28.10.2018 18:35
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Последние комментарии:
в следующем туре будут закопаны Ливерпулем. скриншот.
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Пэлас не может судья поможет ))
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ананиры должны благодарить Аткинсона за то что вытащил их, а они ругают. Ну не довны ли? А КП с Заха и без - две разные команды.
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Ляказет и Ивоби очень хреново смотрелись на фоне Захи... Все шло по плану, но надо было идти и забивать третий.
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я хуею с болел Гавнарей пишут про судью а забыли что их ананас по 9 номером гол рукой сделал
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Ору
Эти хуесосы ещё ноют
Чистый год рукой защищали
Ору
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Нихера не могут без Мхо, мдаа.
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Кто же остановит этот великолепный Арсенал???
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мразоткинсон заруинил всю катку Арсеналу, Аю минимум на три желтые наиграл, пидр, а симуляция Захи это финиш, пздц, жаль
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