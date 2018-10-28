"Челси" сокрушил "Бернли", не заметив отсутствия Азара

"Челси" в безупречной манере переиграл на выезде "Бернли", отгрузив в ворота своего соперника четыре безответных мяча и совершенно не заметив отсутствия Эдена Азара.

После разгромного поражения от "Манчестер Сити" в стартовом составе "бордовых" произошло лишь одно изменение. Вместо Аарона Леннона появился выздоровевший Робби Брэйди.



Плеймейкер "синих" Эден Азар не успел залечить свою спину к воскресенью и в заявку на матч не попал. Его и Матео Ковачича подменили Педро с Россом Баркли.



В начальной стадии матча "Бернли" удалось доставить несколько неприятных моментов голкиперу гостей Кепе Аррисабалаге. "Челси" был слегка осторожен, но демонстрировал готовность в любой момент убежать в контратаку.



На 21-й минуте Виллиан ворвался в штрафную площадь по левому краю и нанес удар низом в дальний угол ворот — штанга!



Зато своим следующим шансом "синие" воспользовались. На 22-й минуте хозяева потеряли мяч в середине поля, позволив Нголо Канте сыграть на Баркли, а тому — сделать передачу по центру на подключение Альваро Мораты. Испанец пробил в касание, не сближаясь с голкипером — 0:1.



В остатке тайма "Челси" упустил пару неплохих возможностей удвоить счет, тогда как "Бернли" затаился и даже ни разу не пробил в створ.



А на 57-й минуте "синие" сделали свое преимущество в счете комфортным. Канте вновь ассистировал Баркли, который продвинулся вперед и затем пробил низом с дистанции, не встретив сопротивления со стороны защитников — 0:2.



Спустя еще пять минут все стало окончательно ясно. Виллиан получил мяч от Баркли на левом фланге, сместился в центр и нанес дальний удар, словно подражая Россу — 0:3.



В остатке матча "Челси" по-прежнему владел инициативой и ничего не позволял "бордовым", но при этом уже совершенно не торопился.



Лишь в концовке матча игра слегка оживилась. Появившийся на замену Оливье Жиру едва не забил свой первый гол в сезоне, однако Джо Харт перевел его удар в перекладину. Зато снова отличился Рубен Лофтус-Чик, подкараулив удобный отскок мяча на линии вратарской — 0:4.



"Челси" одержал достаточно будничную победу, продлив свою серию без побед в этом сезоне. "Бернли" же ничего не смог противопоставить подопечным Маурицио Сарри.



"Бернли" — "Челси". Отчет о матче