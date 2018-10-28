"Челси" сокрушил "Бернли", не заметив отсутствия Азара

Росс Баркли и Альваро Мората "Челси" в безупречной манере переиграл на выезде "Бернли", отгрузив в ворота своего соперника четыре безответных мяча и совершенно не заметив отсутствия Эдена Азара.

После разгромного поражения от "Манчестер Сити" в стартовом составе "бордовых" произошло лишь одно изменение. Вместо Аарона Леннона появился выздоровевший Робби Брэйди.

Плеймейкер "синих" Эден Азар не успел залечить свою спину к воскресенью и в заявку на матч не попал. Его и Матео Ковачича подменили Педро с Россом Баркли.

В начальной стадии матча "Бернли" удалось доставить несколько неприятных моментов голкиперу гостей Кепе Аррисабалаге. "Челси" был слегка осторожен, но демонстрировал готовность в любой момент убежать в контратаку.

На 21-й минуте Виллиан ворвался в штрафную площадь по левому краю и нанес удар низом в дальний угол ворот — штанга!

Зато своим следующим шансом "синие" воспользовались. На 22-й минуте хозяева потеряли мяч в середине поля, позволив Нголо Канте сыграть на Баркли, а тому — сделать передачу по центру на подключение Альваро Мораты. Испанец пробил в касание, не сближаясь с голкипером — 0:1.

В остатке тайма "Челси" упустил пару неплохих возможностей удвоить счет, тогда как "Бернли" затаился и даже ни разу не пробил в створ.

А на 57-й минуте "синие" сделали свое преимущество в счете комфортным. Канте вновь ассистировал Баркли, который продвинулся вперед и затем пробил низом с дистанции, не встретив сопротивления со стороны защитников — 0:2.

Спустя еще пять минут все стало окончательно ясно. Виллиан получил мяч от Баркли на левом фланге, сместился в центр и нанес дальний удар, словно подражая Россу — 0:3.

В остатке матча "Челси" по-прежнему владел инициативой и ничего не позволял "бордовым", но при этом уже совершенно не торопился.

Лишь в концовке матча игра слегка оживилась. Появившийся на замену Оливье Жиру едва не забил свой первый гол в сезоне, однако Джо Харт перевел его удар в перекладину. Зато снова отличился Рубен Лофтус-Чик, подкараулив удобный отскок мяча на линии вратарской — 0:4.

"Челси" одержал достаточно будничную победу, продлив свою серию без побед в этом сезоне. "Бернли" же ничего не смог противопоставить подопечным Маурицио Сарри.

"Бернли" — "Челси". Отчет о матче



Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2018 18:30

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 28.10.2018 19:58 # naby-keita
    4-1
    Просто ебут Реал Мадрид.

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  2. trahalshik01 28.10.2018 19:58 # trahalshik01
    У портовых до сих пор кукольдная любовь к Суаресу?)

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  3. mata05 28.10.2018 19:56 # mata05
    Алалалалалала о дыркуа

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  4. only--liverpool 28.10.2018 19:56 # only--liverpool
    Рамос плачет)))))))))))))) красота

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  5. only--liverpool 28.10.2018 19:55 # only--liverpool
    Сурик хет-трик... красава

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  6. only--liverpool 28.10.2018 19:54 # only--liverpool
    нихуя себе они Видаля купили... тоже мразь еще та

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  7. red-devil-4ever 28.10.2018 19:51 # red-devil-4ever
    Лопетеги конечно крут, сначала оставил сборную с носом, а теперь еще и Мадрид садит

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  8. al-faarabi 28.10.2018 19:51 # al-faarabi
    шарлотан моуриньо еще не взял на ротан?

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  9. only--liverpool 28.10.2018 19:50 # only--liverpool
    Суарез сломай ногу Рамосу плззззззззззззззззззззз

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  10. naby-keita 28.10.2018 19:49 # naby-keita
    Красавчик Суарес
    Ливерпуль 3 - 1 Реал

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  11. lampard78 28.10.2018 19:49 # lampard78
    Как же ж хорошо, что Куртуаз больше не в Челси.

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  12. only--liverpool 28.10.2018 19:48 # only--liverpool
    Реал R.I.P. Сурик красавец

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  13. mancunia-planet 28.10.2018 19:36 # mancunia-planet
    Фрэд тоже хорош сегодня

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  14. akado 28.10.2018 19:36 # akado
    жесть конечн, после АПЛ ЛА Лигу смотреть, даже топ-команд. В АПЛ на каждом клочке борьба, там же просто очень свободно все принимают мяч, 0 прессинга.

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  15. liverfun 28.10.2018 19:32 # liverfun
    горит от комментаторов, а мавриньо пусть работает, должен довести клуб до точки невозврата

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  16. mancunia-planet 28.10.2018 19:31 # mancunia-planet
    Марс сегодня в ударе, ебашит по полной, лучший

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  17. jaguar 28.10.2018 19:30 # jaguar
    симуляет 6лядь, нах не нужный такие пенальти, еще и этот клоун погба, пи3дец короче..

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  18. liverfun 28.10.2018 19:30 # liverfun
    пздц комментаторы слепые, заебали уже. ну блять чисто в мяч гийе сыграл, этот блять в упор не видит с 10ти повторов

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  19. klementino 28.10.2018 19:29 # klementino
    Пиздец отскакивает помойка

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  20. mancunia-planet 28.10.2018 19:28 # mancunia-planet
    пидарас конечно этот верблюд черномазый

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