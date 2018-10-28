"Челси" сокрушил "Бернли", не заметив отсутствия Азара
"Челси" в безупречной манере переиграл на выезде "Бернли", отгрузив в ворота своего соперника четыре безответных мяча и совершенно не заметив отсутствия Эдена Азара.
После разгромного поражения от "Манчестер Сити" в стартовом составе "бордовых" произошло лишь одно изменение. Вместо Аарона Леннона появился выздоровевший Робби Брэйди.
Плеймейкер "синих" Эден Азар не успел залечить свою спину к воскресенью и в заявку на матч не попал. Его и Матео Ковачича подменили Педро с Россом Баркли.
В начальной стадии матча "Бернли" удалось доставить несколько неприятных моментов голкиперу гостей Кепе Аррисабалаге. "Челси" был слегка осторожен, но демонстрировал готовность в любой момент убежать в контратаку.
На 21-й минуте Виллиан ворвался в штрафную площадь по левому краю и нанес удар низом в дальний угол ворот — штанга!
Зато своим следующим шансом "синие" воспользовались. На 22-й минуте хозяева потеряли мяч в середине поля, позволив Нголо Канте сыграть на Баркли, а тому — сделать передачу по центру на подключение Альваро Мораты. Испанец пробил в касание, не сближаясь с голкипером — 0:1.
В остатке тайма "Челси" упустил пару неплохих возможностей удвоить счет, тогда как "Бернли" затаился и даже ни разу не пробил в створ.
А на 57-й минуте "синие" сделали свое преимущество в счете комфортным. Канте вновь ассистировал Баркли, который продвинулся вперед и затем пробил низом с дистанции, не встретив сопротивления со стороны защитников — 0:2.
Спустя еще пять минут все стало окончательно ясно. Виллиан получил мяч от Баркли на левом фланге, сместился в центр и нанес дальний удар, словно подражая Россу — 0:3.
В остатке матча "Челси" по-прежнему владел инициативой и ничего не позволял "бордовым", но при этом уже совершенно не торопился.
Лишь в концовке матча игра слегка оживилась. Появившийся на замену Оливье Жиру едва не забил свой первый гол в сезоне, однако Джо Харт перевел его удар в перекладину. Зато снова отличился Рубен Лофтус-Чик, подкараулив удобный отскок мяча на линии вратарской — 0:4.
"Челси" одержал достаточно будничную победу, продлив свою серию без побед в этом сезоне. "Бернли" же ничего не смог противопоставить подопечным Маурицио Сарри.
"Бернли" — "Челси". Отчет о матче
28.10.2018 18:30
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Последние комментарии:
4-1
Просто ебут Реал Мадрид.
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У портовых до сих пор кукольдная любовь к Суаресу?)
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Алалалалалала о дыркуа
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Рамос плачет)))))))))))))) красота
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Сурик хет-трик... красава
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нихуя себе они Видаля купили... тоже мразь еще та
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Лопетеги конечно крут, сначала оставил сборную с носом, а теперь еще и Мадрид садит
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шарлотан моуриньо еще не взял на ротан?
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Суарез сломай ногу Рамосу плззззззззззззззззззззз
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Красавчик Суарес
Ливерпуль 3 - 1 Реал
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Как же ж хорошо, что Куртуаз больше не в Челси.
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Реал R.I.P. Сурик красавец
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Фрэд тоже хорош сегодня
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жесть конечн, после АПЛ ЛА Лигу смотреть, даже топ-команд. В АПЛ на каждом клочке борьба, там же просто очень свободно все принимают мяч, 0 прессинга.
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горит от комментаторов, а мавриньо пусть работает, должен довести клуб до точки невозврата
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Марс сегодня в ударе, ебашит по полной, лучший
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симуляет 6лядь, нах не нужный такие пенальти, еще и этот клоун погба, пи3дец короче..
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пздц комментаторы слепые, заебали уже. ну блять чисто в мяч гийе сыграл, этот блять в упор не видит с 10ти повторов
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Пиздец отскакивает помойка
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пидарас конечно этот верблюд черномазый
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