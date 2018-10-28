Владелец "Фулхэма" не уволит Йокановича
Владелец "Фулхэма" Шахид Хан, что не собирается увольнять главного тренера Славишу Йокановича.
В 10 матчах этого сезона Премьер-Лиги "дачники" пропустили пугающее количество мячей — 28, больше всех в дивизионе. А домашнее поражение 0:3 от "Борнмута" в субботу стало для "Фулхэма" четвертым подряд.
В прессе уже вовсю ходят слухи о возможном увольнении Йокановича, однако Хан уверяет, что сохраняет веру в сербского специалиста.
"Думаю, Слав наш парень. Вчера был не лучший день для нас, но я провел с ним немного времени после матча, и я абсолютно уверен в Славе".
"Я оптимистичен, я верю в игроков и в то, что Слав сможет сохранить нас в Премьер-Лиге. Мы изначально знали, что это будет тяжело, и поэтому мы хотели укрепить свой состав".
"Мы это сделали, хорошо потрудившись в трансферное окно. Мы должны были составить команду, которая позволит нам двигаться вперед, и я по-прежнему оптимистичен".
"Я хочу, чтобы болельщики вспомнили, что в прошлом году мы находились на дне таблицы Чемпионшипа, и немногие люди тогда могли поверить, что мы повысимся в классе", — сообщил Хан Sky Sports.
28.10.2018 18:00
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Последние комментарии:
Вот теперь правильно исправил свою ошибку михаил
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хорошие новости
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Владелец "Челси" Славиша Йоканович заявил, что не собирается увольнять главного тренера Славишу Йокановича.
Хорошо одновременно быть владельцем Челси, и тренировать Фулхэм под своим руководством
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