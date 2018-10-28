Гленн Ходдл перенес сердечный приступ

Представитель Гленна Ходдла объявил, что накануне бывший главный тренер сборной Англии перенес сердечный приступ.

Накануне Ходдлу исполнилось 61, и в свой День рождения он должен был выйти в прямой эфир в рамкам телевизионной передачи на BT Sport. Однако шоу было отменено из-за того, что эксперт резко почувствовал себя плохо и был госпитализирован.



В данный момент Ходдл все еще находится в тяжелом состоянии. Вместе с тем докторам удалось установить, что у Гленна случился сердечный приступ.



"Глен остается в тяжелом состоянии в госпитале после случившегося вчера сердечного приступа. Он хорошо реагирует на получаемое лечение".



"Его семья благодарна каждому в футбольной семье — а также людям за ее пределами — за добрые слова и поддержку, они очень это ценят", — гласит заявление официального представителя Ходдла.