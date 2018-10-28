Ковачич: "Слишком рано говорить, останусь ли я в "Челси"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич заявил, что счастлив своей жизнью в Лондоне, но пока считает преждевременным обсуждать, останется ли он здесь после истечения своей аренды.

Этот сезон Ковачич проводит у "синих" на правах аренды из "Реала". Несмотря на активную ротацию главного тренера Маурицио Сарри в центре поля, Матео достаточно регулярно появляется на поле, прекрасно освоившись на новом месте.



Вместе с тем достоверно неизвестно, обладает ли "Челси" опцией по последующему выкупу игрока 24-летнего хорвата, а сам Ковачич предпочитает избегать этой темы.



"Пока слишком рано для подобных вопросов. Я здесь, и я очень счастлив. Приятно играть регулярно, я даже чувствую себя немного уставшим. Я не привык играть каждые три-четыре дня, а здесь вдобавок тяжелый футбол".



"Здесь нельзя расслабиться ни в одном матче, поэтому мне немного сложно, но я наслаждаюсь этим. У нас отличная команда, отличные фанаты, а Лондон оказался славным городом. Мне очень нравится здесь".



"Я часто гуляю и наслаждаюсь городом — он огромен, и я до сих пор всего не увидел. Я жажду узнать Лондон получше. Мне он нравится. Самое интересное место, которое я пока что посетил? Наш стадион".



"Я не делаю ничего особенного. Я много времени провожу в Кобхэме, потому что должен подготовиться к тренировкам, а затем я возвращаюсь домой и провожу время со своей женой".



"Ничего особенного. Мы живем в черте города, поэтому часто где-нибудь ужинаем и много ходим пешком. Моя семья наслаждается городом, и в конце концов это самое важное для меня", — цитирует Ковачича Evening Standard.