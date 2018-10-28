Винкатешам: "Арсенал" нацелен на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов"

Управляющий директор "Арсенала" Винай Винкатешам заявил, что руководство и владельцы клуба жаждут выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

Когда в прошлом месяце "Арсенал" объявил об уходе Ивана Газидиса с поста исполнительного директора, также стало известно, что его обязанности разделят между собой Винкатешам и Рауль Санллехи, ставший главой департамента футбольных операций.



И если Унаи Эмери пытается преобразить "Арсенал" после нескольких лет стагнации при Арсене Венгере на поле, то Винкатешам делает то же самое из кресла директора, ставя перед собой самые амбициозные цели.



"Мы хотим выигрывать крупнейшие трофеи в футболе, а когда ты выступаешь в Премьер-Лиге, таковыми для тебя являются только Премьер-Лига и Лига Чемпионов".



"Наша краткосрочная цель — вернуться в Лигу Чемпионов. Это должно стать лишь одним шагом на нашем пути к своим предельным целям. Рауль и я побывали в Лос-Анджелесе пару недель назад и за два-три дня там провели много времени вместе со Стэном и Джошем (отцом и сыном Кроенке), и они на 100 процентов разделяют стремление выиграть Премьер-Лигу и сражаться за победу в Лиге Чемпионов", — цитирует Винкатешам The Guardian.