Де Хеа: "Юнайтед" должен прибавить во всех отношениях"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа считает, что его команда играет недостаточно хорошо в этом сезоне и должна улучшить свою игру во всех отношениях.

К настоящему моменту "красные дьяволы" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге, практически лишились шансов выиграть свою группу Лиги Чемпионов и уже вылетели из Кубка Лиги. Сейчас самое время взять себя в руки, считает Де Хеа.



Я не думаю, что это наш лучший сезон. Нужно быть реалистами".



"Порой у команды получаются неплохие матчи, но другие не столь хороши. Думаю, временами мы слишком полагаемся на индивидуальные действия наших атакующих игроков".



В плане оборонительной игры мы не обладаем 100-процентной надежностью. Мы прибавляем, но я думаю, мы все еще должны прибавить во всех областях".



"Это правда: складывается впечатление, что нам нужно пропустить, чтобы команда отреагировала, стала атаковать и создавать моменты. Я не знаю, почему. Мы должны контролировать игру, создавать моменты и хорошо играть с самого начала матча".



"Мы должны прибавить во всех отношениях. Мы должны взбодриться и начать побеждать. Четыре-пять побед подряд помогли бы нам улучшить свое положение в таблице", — сообщил Де Хеа Sky Sports.