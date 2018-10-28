Де Хеа: "Юнайтед" должен прибавить во всех отношениях"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа считает, что его команда играет недостаточно хорошо в этом сезоне и должна улучшить свою игру во всех отношениях.

К настоящему моменту "красные дьяволы" занимают только 10-е место в Премьер-Лиге, практически лишились шансов выиграть свою группу Лиги Чемпионов и уже вылетели из Кубка Лиги. Сейчас самое время взять себя в руки, считает Де Хеа.

Я не думаю, что это наш лучший сезон. Нужно быть реалистами".

"Порой у команды получаются неплохие матчи, но другие не столь хороши. Думаю, временами мы слишком полагаемся на индивидуальные действия наших атакующих игроков".

В плане оборонительной игры мы не обладаем 100-процентной надежностью. Мы прибавляем, но я думаю, мы все еще должны прибавить во всех областях".

"Это правда: складывается впечатление, что нам нужно пропустить, чтобы команда отреагировала, стала атаковать и создавать моменты. Я не знаю, почему. Мы должны контролировать игру, создавать моменты и хорошо играть с самого начала матча".

"Мы должны прибавить во всех отношениях. Мы должны взбодриться и начать побеждать. Четыре-пять побед подряд помогли бы нам улучшить свое положение в таблице", — сообщил Де Хеа Sky Sports.



Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2018 14:00

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  1. mancunia-planet 28.10.2018 14:32 # mancunia-planet
    Чмоур, аут, и все проблемы решены!

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  2. liverpool1892est 28.10.2018 14:09 # liverpool1892est
    Давид вали уже из этого говноклуба

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