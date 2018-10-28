Ковачич советует Лофтус-Чику запастись терпением

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич рекомендовал своему партнеру по команде и одновременно конкуренту по позиции Рубену Лофтус-Чику запастись терпением.

Хет-трик против БАТЭ в Лиге Европы пока что является самым запоминающимся моментом для Лофтус-Чика в этом сезоне. А вот в Премьер-Лиге Рубен себя еще не проявил, проведя на поле немногим более получаса.



22-летний англичанин уже неоднократно высказывал свое разочарование дефицитом игрового времени и намекал на смену клубу в январе, однако Ковачич предупреждает Лофтус-Чика, что тот не единственный, кто стремится играть.



"Конечно, все мы поддерживаем друг друга. Мы футболисты, но нас 25 человек, и мы должны оказывать поддержку друг другу".



"В один день играю я, в другой — Росс (Баркли), затем — Рубен, у нас много игроков. Плюс Нголо (Канте), Фабрегас, Жоржиньо, поэтому нашей полузащите не занимать мастерства. Это нормально, что ты не можешь играть каждый матч, поэтому-то мы и должны поддерживать друг друга. Сезон длинный, и нам пригодится каждый игрок".



"У нас хорошая команда, и у нас 22-23 игрока, которые всегда готовы сыграть. Это действительно важно для всего сезона. В конце концов решает тренер, кому играть, но важнее всего, что все мы готовы", — цитирует Ковачича The Telegraph.