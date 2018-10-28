Гвардиола: "Тоттенхэм" — одна из моих любимых команд"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, признался, что "Тоттенхэм" является одной из его любимых команд для просмотра футбола.

Подопечные Гвардиолы очень уверенно начали новый сезон, в котором они пытаются защитить титул Премьер-Лиги. Однако "шпоры" отстают всего на два очка от чемпиона, с которым сыграют в понедельник вечером.

По словам Гвардиолы, он частенько смотрит матчи с участием "Тоттенхэма" — не столько для того, чтобы изучить будущего соперника, сколько для удовольствия и саморазвития.

"Мы видели их матч против "Интера" в Лиге Чемпионов, а также последний матч против ПСВ. Они были не сильно хуже своих соперников, если не сказать, что лучше".

"Они являются одной из тех команд, за которыми я больше всего люблю наблюдать. Я учусь, когда наблюдаю за ними".

"У них много игроков сборных, и они являются базовой командой для сборной Англии. У них молодая команда, хороший голкипер, хорошие нападающие. У них есть все, чтобы сражаться за высшие цели", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2018 12:00

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  1. vyrentz 28.10.2018 14:12 # vyrentz
    Любимая, в плане ему нравится их еб#ть?

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  2. chebrec 28.10.2018 12:14 # chebrec
    Барселона его любимая команда

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