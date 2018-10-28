Гвардиола: "Тоттенхэм" — одна из моих любимых команд"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, признался, что "Тоттенхэм" является одной из его любимых команд для просмотра футбола.

Подопечные Гвардиолы очень уверенно начали новый сезон, в котором они пытаются защитить титул Премьер-Лиги. Однако "шпоры" отстают всего на два очка от чемпиона, с которым сыграют в понедельник вечером.



По словам Гвардиолы, он частенько смотрит матчи с участием "Тоттенхэма" — не столько для того, чтобы изучить будущего соперника, сколько для удовольствия и саморазвития.



"Мы видели их матч против "Интера" в Лиге Чемпионов, а также последний матч против ПСВ. Они были не сильно хуже своих соперников, если не сказать, что лучше".



"Они являются одной из тех команд, за которыми я больше всего люблю наблюдать. Я учусь, когда наблюдаю за ними".



"У них много игроков сборных, и они являются базовой командой для сборной Англии. У них молодая команда, хороший голкипер, хорошие нападающие. У них есть все, чтобы сражаться за высшие цели", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.