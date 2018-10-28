"Юнайтед" запретил Погба обсуждать свои отношения с Моуриньо

Руководство "Манчестер Юнайтед" потребовало от полузащитника Поля Погба перестать обсуждать на публике свои отношения с главным тренером Жозе Моуриньо.

За последние 12 месяцев Погба дал массу комментариев, которые позволяют сделать выводы, что Поль недоволен своей ролью в команде и стилем футбола Моуриньо.



25-летний француз даже был разжалован из числа вице-капитанов, а пресса продолжает без устали спекулировать насчет скорого отъезда Погба с "Олд Траффорд".



Как стало известно Daily Mirror, недавно в эту напряженную ситуацию решили вмешаться боссы "Юнайтед", потребовав от Поля держать свой рот на замке касательно отношений с Моуриньо. Косвенно это подтвердил сам игрок после поражения от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.



"Я не могу говорить, мне не позволено говорить. Я бы хотел, но они не не позволяют. Они сказали мне не разговаривать", — приводит слова Погба издание.