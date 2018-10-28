"Юнайтед" запретил Погба обсуждать свои отношения с Моуриньо
Руководство "Манчестер Юнайтед" потребовало от полузащитника Поля Погба перестать обсуждать на публике свои отношения с главным тренером Жозе Моуриньо.
За последние 12 месяцев Погба дал массу комментариев, которые позволяют сделать выводы, что Поль недоволен своей ролью в команде и стилем футбола Моуриньо.
25-летний француз даже был разжалован из числа вице-капитанов, а пресса продолжает без устали спекулировать насчет скорого отъезда Погба с "Олд Траффорд".
Как стало известно Daily Mirror, недавно в эту напряженную ситуацию решили вмешаться боссы "Юнайтед", потребовав от Поля держать свой рот на замке касательно отношений с Моуриньо. Косвенно это подтвердил сам игрок после поражения от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.
"Я не могу говорить, мне не позволено говорить. Я бы хотел, но они не не позволяют. Они сказали мне не разговаривать", — приводит слова Погба издание.
28.10.2018 11:05
Просмотров: 523
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да продать его пора всем на пользу. Где-нибудь в Италии или Испании опять засверкает и будет топом. Он может и хороший парень, но АПЛ не для него. Не зря его САФ не спешил использовать, старикан знал, что к чему.
(ответить)
пусть валит, никто упрашивать не будет, заодно прихватит чилийца и мукаку
(ответить)
Походу точно свалит из мю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий