Клопп не придает значения выходу "Ливерпуля" на чистое первое место

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не придает большого значения выходу своей команды на чистое первое место после победы 4:1 над "Кардиффом".

Разгромив в домашних стенах новичка Премьер-Лиги, "красные" стали единоличными лидерами дивизиона минимум до вечера понедельника, когда свой матч проведет "Манчестер Сити".



Клопп шутит, что "Ливерпуль" одержал победу ценой в 20 очков, однако в реальности для Юргена не так важно, что его команда вырвалась на первое место на столь ранней стадии сезона.



"Это не сильно важно. Количество очков, которые ты набираешь или теряешь, может сильно изменить твою позицию, потому что складывается такое впечатление, что между 23 и 26 очками разница довольно велика, словно 20 очков! Но в реальности это только три очка, поэтому для нас было действительно важно не сойти с пути".



"Нам всем еще предстоит сыграть друг с другом, что делает ситуацию наверху таблицы еще напряженнее. Это хорошо для людей и болельщиков различных клубов. Сегодня для нас было заранее ясно, где мы окажемся, если выиграем. Теперь мы выиграли матч, и все хорошо. Для нас это просто очередной шаг".



"Теперь у нас есть время восстановить силы — впервые за долгое время парням не придется играть уже через три дня. Я даже не знаю, когда последний раз такая возможность отдохнуть была у игроков, ездивших в свои сборные. Поэтому мы используем это время, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу против "Арсенала", что станет для нас новым испытанием", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".