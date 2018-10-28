Эмери не смог пообещать, что вернет Чеха в стартовый состав

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери отказался предоставить гарантии своему голкиперу Петру Чеху насчет возвращения в стартовый состав.

Минувшим летом "канониры" потратили 22 миллиона фунтов на приглашение Бернда Лено из "Байера", однако новый сезон Эмеи начал с опытным Чехом в качестве первого номера команды.



По ходу матча против "Уотфорда" в конце сентября 36-летний Чех получил травму задней поверхности бедра и был вынужден пропустить четыре последующих поединка "Арсенала". Получивший свой шанс Лено проявил себя с лучшей стороны, поспособствовав продлению победной серии команды.



В преддверии выезда к "Кристал Пэлас" в воскресенье стало известно, что Чех окончательно восстановился и снова готов играть, однако Эмери не смог пообещать, что вернет ветерана в ворота.



"Петр Чех доступен для воскресенья, и мы должны решить, выйдет он в стартовом составе или нет. Мы обладаем очень большой уверенностью во всех наших голкиперов, и я доволен тем, как они работают с тренерами".



"Это большое решение, но я вижу в этом позитив, потому что они оба способны показывать хорошую игру. Сейчас мы очень довольны Лено, а до своей травмы очень хорошо играл Чех", — цитирует Эмери Sky Sports.