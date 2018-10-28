Моуриньо привел руководству МЮ в пример "Ювентус"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в завуалированной манере упрекнул руководителей своего клуба, что те обладают четкой философией и попросту не знают, чего хотят.

Посреди недели "красные дьяволы" потерпели минимальное поражение от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов. Счет 0:1 не передает в полной мере того превосходства, которое туринцы имели над "Юнайтед".



"Ювентусу" определенно удалось произвести впечатление на Моуриньо, и тот был вынужден признать, что "Юнайтед" не может соответствовать сопернику с таким уровнем организации.



"Я не собираюсь обсуждать с вами, как "Юнайтед", на мой взгляд, должен быть организован. Одно дело похвалить "Ювентус", а другое публично рассуждать об организации собственного клуба, и я этого делать не буду".



"На мой взгляд, главный комплимент "Ювентусу" должен быть даже не насчет их структуры. Мой комплимент — насчет их философии и насчет вещей, которые стоят за философией".



"В тоннеле, перед матчем, я разговаривал с их президентом, и сказал ему: "Стоило мне уйти из "Интера", как вы выиграли семь титулов подряд. Похоже, будет и восьмой". А он ответил мне:"Я не хочу восьмой. Я хочу 10 подряд". Думаю, это великолепный ответ, великолепное заявление".



"Они выиграли семь титулов подряд, но все равно купили Роналду, Бонуччи, Джана и Канселу. "Ювентус" всегда хочет больше и больше. Если честно, я не знаю, какая структура управления у "Ювентуса", но мне нравится философия, которая проявляется в их работе", — цитирует Моуриньо Goal.