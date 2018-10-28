"Арсенал" изменит политику в отношения продления контрактов с игроками
Директор "Арсенала" Рауль Санллехи заявил, что клуб больше не допустит, чтобы игроки вступали в заключительные 12 месяцев по своим контрактам.
В предыдущие годы "канониры" неоднократно оказывались в щекотливой ситуации, когда над ними нависала угроза лишиться того или иного игрока безо всяко компенсации.
Достаточно оглянуться на прошлый сезон, когда вопрос с будущим Алексиса Санчеса и Месута Озила был решен всего лишь за шесть месяцев до истечения их контрактов. Первого "Арсенал" продал в "Манчестер Юнайтед", а у второго пошел на поводу и был вынужден раскошелиться на 350 тысяч фунтов в неделю.
Также можно привести пример Джека Уилшира, который летом отправился свободным агентом в "Вест Хэм". Похожим образом может покинуть "Арсенал" по окончании сезона Аарон Рэмси.
Однако в будущем подобного больше не повторится. Санллехи, который с этого года является главой департамента футбольных операций, обещает действовать с упреждением.
"Если обобщать, я верю в то, что контракт игрока никогда не должен вступать в свой заключительный год. Это должно быть политикой. Однако я не думаю, что изобретаю колесо. Любой согласится с этим".
"Обычно контракты игроков рассчитаны на пять лет. У тебя должно быть четкое представление, что ты хочешь делать с конкретным игроком, когда у него идет третий год по контракту, никак не позже", — сообщил Санллехи The Telegraph.
28.10.2018 07:00
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