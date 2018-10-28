Крауч: "Лофтус-Чик играл бы чаще, если бы стоил "Челси" 35 миллионов фунтов"

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч считает, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик гораздо бы чаще играл за "Челси", если бы стоил своему клубу 35 миллионов фунтов.

В этом сезоне 22-летний Лофтус-Чик провел на футбольном поле немногим более получаса в рамках Премьер-Лиги. Естественно, что это наводит его на мысли о смене клуба, несмотря на свой хет-трик против БАТЭ в Лиге Европы.



По мнению Крауча, "синие" гораздо бы сильнее дорожили Рубеном и больше ему доверяли, не будь он их воспитанником, а купленным за немалую сумму игроком.



"Он сыграл только 33 минуты в этом сезоне Премьер-Лиги. Это типичная проблема для молодого игрока, который делает свои первые шаги в первой команде. Если бы "Челси" потратил на него 35 миллионов фунтов летом, уверен, он бы выходил на поле чаще. Он будет деморализован, если не попадет в заявку на матч с "Бернли", — пишет Крауч в своей колонке в Daily Mail.