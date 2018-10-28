10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 28 октября тремя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ 16:30 Онлайн-трансляция



Кто-то может сказать, что "Терф Мур" является непростым местом для выездов, но только не для "Челси", который последний раз проигрывал здесь в рамках высшего дивизиона еще в 1973 году. Терять очки в туре, когда два твоих прямых конкурента играют между собой в другом матче, для "синих" было бы непозволительно, а потому заранее можно сказать, что "Бернли" придется несладко. В 36 последних выездах к "бордовым" в рамках высшего дивизиона "Челси" лишь дважды сохранил свои ворота на замке — в 1963 и 1970 годах.



Впервые с декабря за "Бернли" может сыграть вингер Робби Брэйди. Бен Гибсон остается в лазарете. Аарон Леннон приболел и рискует не поправиться к воскресенью.



В прошлый уикенд против "Манчестер Юнайтед" травму спины получил плеймейкер "Челси" Эден Азар , и его участие в матче находится под вопросом. На игровые минуты рассчитывает Рубен Лофтус-Чик после своего хет-трика против БАТЭ в Лиге Европы.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 16:30 Онлайн-трансляция



Единственный гол Данни Уэлбека против "Спортинга" в минувший четверг позволил "Арсеналу" продлить свою победную серию с учетом всех соревнований на второй десяток. На горизонте уже маячит историческое достижение клуба из 14 выигранных матчей подряд, однако Унаи Эмери заверил, что об этом не думает и сосредоточен только на ближайшем поединке — и правильно делает, потому что неожиданно высоко взлетевшие "канониры" могут стать хорошим раздражителем для "Кристал Пэлас", который в этом сезоне пока не забивал дома. Свое единственное поражение в девяти последних выездах на "Селхерст Парк "Арсенал" потерпел в апреле 2017.



"Кристал Пэлас" снова может рассчитывать на Макса Майера и Александера Серлота. Джоэл Уорд и Кристиан Бентеке по-прежнему вне игры.



Защитники "Арсенала" Начо Монреаль и Сеад Колашинац остаются под вопросом, но Петр Чех уже залечил заднюю поверхность бедра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 19:00 Онлайн-трансляция



После провального старта сезона и робких признаков выздоровления "Манчестер Юнайтед" снова угодил в кризис и сейчас может похвастать лишь одной победой в семи последних матчах с учетом всех соревнований. Этот спад отбросил "красных дьяволов" на 10-ю позицию с отрицательной разницей мячей. "Эвертон" едва ли сможет припомнить другой такой случай, когда перед встречей с "Юнайтед" находится выше своего грозного соперника в таблице. Выезд на "Олд Траффорд" будет хорошей проверкой для "ирисок", которые имеют все шансы замахнуться на попадание в еврокубки, если продолжат в том же духе. "Эвертон" одержал только две победы в 26 последних выездах на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги, потерпев 19 поражений.



"Манчестер Юнайтед" надеется на возвращение Джесси Лингарда, который последний месяц отсутствовал с травмой паха. Также имеет шансы поправиться в срок Скотт Мактомней, в отличие от Маруана Феллайни и Алексиса Санчеса.



К дебюту за "Эвертон" готов Йерри Мина. На место в старте также претендуют Дженк Тосун и Доминик Калверт-Левин.