Вертолет владельца "Лестера" разбился около "Кинг Пауэр"

Вертолет владельца Лестера Вертолет, принадлежащий тайскому владельцу "Лестера", потерпел крушение на автомобильной парковке близ "Кинг Пауэр".

Ранее в субботу "лисы" лишь на предпоследней минуте смогли уйти от поражения в домашнем матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — 1:1.

Спустя полтора часа после окончания игры со стадиона "Лестера" пришла еще одна новость. Вертолет, на котором владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха обычно прилетает на матчи, разбился в непосредственной близости от арены.

Как отмечает BBC, в данный момент нет точной информации о жертвах и о том, находился ли на борту сам Шриваддханапрабха. На месте происшествия задействованы экстренные службы.



Метки Лестер, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2018 23:35

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Последние комментарии:




  1. jesus33 27.10.2018 23:50 # jesus33
    Это же китайцы, одним меньше одним больше.

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  2. reams 27.10.2018 23:49 # reams
    ожидаемо

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  3. ccchelsea 27.10.2018 23:46 # ccchelsea
    Ужас. Надеюсь на борту было не много людей.

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  4. hammersmith 27.10.2018 23:43 # hammersmith
    хуева

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  5. recyjoed 27.10.2018 23:39 # recyjoed
    Бляяяяяя, это жесть!!!!! R.I.P.

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  6. klementino 27.10.2018 23:39 # klementino
    Здоровья вертолету

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