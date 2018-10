Вертолет владельца "Лестера" разбился около "Кинг Пауэр"

Вертолет, принадлежащий тайскому владельцу "Лестера", потерпел крушение на автомобильной парковке близ "Кинг Пауэр".

Ранее в субботу "лисы" лишь на предпоследней минуте смогли уйти от поражения в домашнем матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — 1:1.



Спустя полтора часа после окончания игры со стадиона "Лестера" пришла еще одна новость. Вертолет, на котором владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха обычно прилетает на матчи, разбился в непосредственной близости от арены.



Как отмечает BBC, в данный момент нет точной информации о жертвах и о том, находился ли на борту сам Шриваддханапрабха. На месте происшествия задействованы экстренные службы.





The Leicester City chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! :o - pic.twitter.com/bXX4CbwGFv