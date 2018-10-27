Вертолет владельца "Лестера" разбился около "Кинг Пауэр"
Вертолет, принадлежащий тайскому владельцу "Лестера", потерпел крушение на автомобильной парковке близ "Кинг Пауэр".
Ранее в субботу "лисы" лишь на предпоследней минуте смогли уйти от поражения в домашнем матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" — 1:1.
Спустя полтора часа после окончания игры со стадиона "Лестера" пришла еще одна новость. Вертолет, на котором владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха обычно прилетает на матчи, разбился в непосредственной близости от арены.
Как отмечает BBC, в данный момент нет точной информации о жертвах и о том, находился ли на борту сам Шриваддханапрабха. На месте происшествия задействованы экстренные службы.
The Leicester City chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! :o - pic.twitter.com/bXX4CbwGFv— Liam Edwards (@Ed_7991) 27 октября 2018 г.
27.10.2018 23:35
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Последние комментарии:
Это же китайцы, одним меньше одним больше.
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ожидаемо
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Ужас. Надеюсь на борту было не много людей.
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хуева
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Бляяяяяя, это жесть!!!!! R.I.P.
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Здоровья вертолету
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