Виллиан: "Челси" некого бояться в Премьер-Лиге"

Вингер "Челси" Виллиан убежден, что его команда не должна никого бояться в Премьер-Лиге.

На старте сезона "синие" не причислялись к главным претендентами на чемпионство в Премьер-Лиге, однако к началу 10-го тура отставание лондонцев от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" составляло всего два очка.



По мнению Виллиана, "Челси" обладает всем необходимым, чтобы поспорить за титул, несмотря на изначальный скептицизм публики.



"Мы знаем, насколько важны большие матчи, и прекрасно, что нам удалось забить против "Манчестер Юнайтед" на последней минуте. Нам некого бояться в Премьер-Лиге в этом сезоне, и у нас есть команда, которая будет сражаться до конца, я уверен насчет этого".



"Мы очень хорошо стартовали, мы играем в хороший футбол, и все это — заслуга Маурицио Сарри. Его усилия нацелены лишь на то, чтобы мы играли в хороший футбол и имели больше возможностей демонстрировать свое мастерство", — сообщил Виллиан Sky Sports.