Виллиан: "Челси" некого бояться в Премьер-Лиге"
Вингер "Челси" Виллиан убежден, что его команда не должна никого бояться в Премьер-Лиге.
На старте сезона "синие" не причислялись к главным претендентами на чемпионство в Премьер-Лиге, однако к началу 10-го тура отставание лондонцев от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" составляло всего два очка.
По мнению Виллиана, "Челси" обладает всем необходимым, чтобы поспорить за титул, несмотря на изначальный скептицизм публики.
"Мы знаем, насколько важны большие матчи, и прекрасно, что нам удалось забить против "Манчестер Юнайтед" на последней минуте. Нам некого бояться в Премьер-Лиге в этом сезоне, и у нас есть команда, которая будет сражаться до конца, я уверен насчет этого".
"Мы очень хорошо стартовали, мы играем в хороший футбол, и все это — заслуга Маурицио Сарри. Его усилия нацелены лишь на то, чтобы мы играли в хороший футбол и имели больше возможностей демонстрировать свое мастерство", — сообщил Виллиан Sky Sports.
27.10.2018 23:00
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Последние комментарии:
Не боятся только идиоты.
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некого? админ-даун, учи русский язык, а то смотришься как портовый.
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они специально сливают место в 4ке, чтоб все силы в след сезоне бросить на чемпионство, не отвлекаясь на апл? или они просто днари?
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Обоссал лузерхуй
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Адекватно.
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