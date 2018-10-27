Виллиан: "Челси" некого бояться в Премьер-Лиге"

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан убежден, что его команда не должна никого бояться в Премьер-Лиге.

На старте сезона "синие" не причислялись к главным претендентами на чемпионство в Премьер-Лиге, однако к началу 10-го тура отставание лондонцев от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" составляло всего два очка.

По мнению Виллиана, "Челси" обладает всем необходимым, чтобы поспорить за титул, несмотря на изначальный скептицизм публики.

"Мы знаем, насколько важны большие матчи, и прекрасно, что нам удалось забить против "Манчестер Юнайтед" на последней минуте. Нам некого бояться в Премьер-Лиге в этом сезоне, и у нас есть команда, которая будет сражаться до конца, я уверен насчет этого".

"Мы очень хорошо стартовали, мы играем в хороший футбол, и все это — заслуга Маурицио Сарри. Его усилия нацелены лишь на то, чтобы мы играли в хороший футбол и имели больше возможностей демонстрировать свое мастерство", — сообщил Виллиан Sky Sports.



Метки Виллиан, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 27.10.2018 23:46 # scouser2005
    Не боятся только идиоты.

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  2. jesus33 27.10.2018 23:43 # jesus33
    некого? админ-даун, учи русский язык, а то смотришься как портовый.

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  3. recyjoed 27.10.2018 23:39 # recyjoed
    они специально сливают место в 4ке, чтоб все силы в след сезоне бросить на чемпионство, не отвлекаясь на апл? или они просто днари?

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  4. klementino 27.10.2018 23:38 # klementino
    Обоссал лузерхуй

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  5. ccchelsea 27.10.2018 23:00 # ccchelsea
    Адекватно.

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