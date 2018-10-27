Клоппу становится тяжело оставлять Шакири вне стартового состава "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему становится тяжело оставлять вингера Джердана Шакири вне стартового состава.

К настоящему моменту Шакири набрал великолепную форму, отметившись четырьмя результативными передачами и одним голом в шести своих последних матчах за клуб и сборную Швейцарии.



Этот свой гол — дебютный за "Ливерпуль" — Джердан забил в субботу против "Кардиффа", появившись на замену. Однако Клопп оставил Шакири на лавке лишь из-за опасений насчет физического состояния подопечного.



"Он провел четыре матча подряд почти по 90 минут. Оба матча сборной Швейцарии, затем против "Хаддерсфилда" и "Црвены Звезды". Естественно, мы знаем Шака не так давно, чтобы понимать, как он реагирует на подобную нагрузку. Иногда ты должен быть осторожен с игроками, пока не узнаешь их получше".



"Думаю, я определил хороший стартовый состав сегодня. Было хорошо выпустить Адама Лаллану, он активно участвовал в игре в первом тайме и чуть меньше во втором, но это совершенно нормально".



"Выйдя против "Црвены Звезды", Шак поучаствовал в двух славных голах, что всегда хорошо. Из-за этого мне было так тяжело оставить его вне стартового состава сегодня, потому что он хороший игрок для такого рода матча, однако мы должны были подумать, правильно ли это".



"Мы решили, что нет, но футбольный матч длится 97-98 минут, и тебе нужны 14 игроков для этого. Когда ты имеешь возможность ввести в игру такого классного игрока, это оказывает огромное влияние на игру", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.