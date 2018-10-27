"Вест Хэм" вдесятером упустил победу против "Лестера"

В заключительном матче субботнего игрового "Вест Хэм" вдесятером не удержал победу против "Лестера", пропустив ответный гол на предпоследней минуте — 1:1.

Начало матча на "Кинг Пауэр" осталось за хозяевами, однако постепенно "молотобойцы" втянулись в игру и на исходе получаса открыли счет. Это Фабиан Бальбуэна добил мяч в ворота с метра после собственного удара головой в штангу — 0:1.



А на 38-й минуте капитан гостей Марк Нобл грубейшим образом сыграл в подкате и получил от рефери Майкла Оливера прямую красную карточку.



В дальнейшем "лисы" старались изо всех сил переломить игру, но порой слишком рисковали и вполне могли пропустить второй гол.



Тем не менее, "Лестер" был вознагражден за свои старания. На 89-й минуте Уилфрид Ндиди нанес удар с дистанции, а рикошет от Бальбуэны не оставил голкиперу Лукашу Фабиански шансов на спасение — 1:1.



Компенсированное время получилось горячим, но победа не досталась никому.



Каждая из команд имеет право быть недовольной результатом: "Вест Хэм" упустил три очка в самой концовке, а "Лестер" больше половины тайма играл с лишним футболистом, но сподобился лишь на один случайный гол. Ничья позволила тем и другим прервать свою серию из двух поражений подряд.



"Лестер" — "Вест Хэм". Отчет о матче