"Вест Хэм" вдесятером упустил победу против "Лестера"

Уилфрид Ндиди В заключительном матче субботнего игрового "Вест Хэм" вдесятером не удержал победу против "Лестера", пропустив ответный гол на предпоследней минуте — 1:1.

Начало матча на "Кинг Пауэр" осталось за хозяевами, однако постепенно "молотобойцы" втянулись в игру и на исходе получаса открыли счет. Это Фабиан Бальбуэна добил мяч в ворота с метра после собственного удара головой в штангу — 0:1.

А на 38-й минуте капитан гостей Марк Нобл грубейшим образом сыграл в подкате и получил от рефери Майкла Оливера прямую красную карточку.

В дальнейшем "лисы" старались изо всех сил переломить игру, но порой слишком рисковали и вполне могли пропустить второй гол.

Тем не менее, "Лестер" был вознагражден за свои старания. На 89-й минуте Уилфрид Ндиди нанес удар с дистанции, а рикошет от Бальбуэны не оставил голкиперу Лукашу Фабиански шансов на спасение — 1:1.

Компенсированное время получилось горячим, но победа не досталась никому.

Каждая из команд имеет право быть недовольной результатом: "Вест Хэм" упустил три очка в самой концовке, а "Лестер" больше половины тайма играл с лишним футболистом, но сподобился лишь на один случайный гол. Ничья позволила тем и другим прервать свою серию из двух поражений подряд.

"Лестер" — "Вест Хэм". Отчет о матче



Метки Вест Хэм, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2018 21:30

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  1. ccchelsea 27.10.2018 21:40 # ccchelsea
    Красиво. Спасибо Ндиди за бабки.

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  2. ganinilyha 27.10.2018 21:39 # ganinilyha
    Типикал Вест Хэм. Можно было изи в конце матча ставить на ничейку.

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  3. mikkiynwa 27.10.2018 21:38 # mikkiynwa
    Лестер чмошники ссаные.

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  4. dannylucker 27.10.2018 21:31 # dannylucker
    охуенный матч был, всем спасибо!

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