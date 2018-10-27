Ибрагимович — о возвращении в МЮ: "Не в моих планах"

Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович еще раз заверил, что не вернется в "Манчестер Юнайтед".

В данный момент сезон МЛС близится к своему завершению, в связи с чем появились слухи, что "Юнайтед" попытается вернуть Ибрагимовича, дабы решить свои проблемы в нападении, связанные с плохой формой Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.



Однако 37-летний швед лично исключает такую возможность, даже пошутив, что "красные дьяволы" не смогут его себе позволить.



"Не в моих планах. Я здесь, я счастлив здесь, и в воскресенье у меня матч. Это все, на чем я сосредоточен. А кроме того, я очень дорог, так что..." — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.