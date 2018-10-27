Шакири рад своему первому голу за "Ливерпуль"

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири поделился своей радостью от первого в карьере гола за мерсисайдский клуб.

Появившись на замену во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги против "Кардиффа", Шакири забил гол, который помог "красным" успокоить встрепенувшуюся игру и оформить победу со счетом 4:1.

Этот гол стал для 27-летнего швейцарца первым за "Ливерпуль" после своего летнего перехода из "Стоука". По словам Джердана, он просто попытался сыграть в свою игру, как его и просил Юрген Клопп.

"Я очень доволен голом, я ждал этого несколько матчей. Я горжусь тем, что забил свой первый гол здесь, на глазах наших болельщиков, и я надеюсь продолжать в том же духе".

"Тренер сказал мне выйти и наслаждаться игрой, помогать команде и играть в свой футбол. Я всегда стараюсь изо всех сил, поэтому сегодня удача мне улыбнулась".

"У нас команда топ-уровня, и чтобы добиться успеха, мы должны выигрывать такие матчи. Это могут быть тяжелые и не всегда приятные матчи. Сейчас только начала сезона, поэтому мы должны продолжать в то же духе, если собираемся успешно провести этот год", — цитирует Шакири BBC.



Метки Кардифф, Ливерпуль, Премьер-Лига, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2018 19:35

Количество просмотров Просмотров: 649

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  1. liverpool1892est 27.10.2018 20:17 # liverpool1892est
    Жуткий топарь

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  2. zagzag 27.10.2018 20:08 # zagzag
    Косово = Сербска! Глупый албанец))

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  3. only--liverpool 27.10.2018 19:57 # only--liverpool
    Мы тоже рады.

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  4. blackdreamer 27.10.2018 19:54 # blackdreamer
    немецкий физрук должен ставить топаря в старта
    его и фаба
    и продавать нахуй копетана пас поперёк , или успыпить его

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  5. chebrec 27.10.2018 19:42 # chebrec
    Такими темпами в топа превратится

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  6. hammersmith 27.10.2018 19:40 # hammersmith
    братишка выкатился на поле и организовал 4 гола, вот это уровень

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  7. ssa 27.10.2018 19:40 # ssa
    с почином, крепыш!)

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