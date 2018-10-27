Шакири рад своему первому голу за "Ливерпуль"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири поделился своей радостью от первого в карьере гола за мерсисайдский клуб.

Появившись на замену во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги против "Кардиффа", Шакири забил гол, который помог "красным" успокоить встрепенувшуюся игру и оформить победу со счетом 4:1.



Этот гол стал для 27-летнего швейцарца первым за "Ливерпуль" после своего летнего перехода из "Стоука". По словам Джердана, он просто попытался сыграть в свою игру, как его и просил Юрген Клопп.



"Я очень доволен голом, я ждал этого несколько матчей. Я горжусь тем, что забил свой первый гол здесь, на глазах наших болельщиков, и я надеюсь продолжать в том же духе".



"Тренер сказал мне выйти и наслаждаться игрой, помогать команде и играть в свой футбол. Я всегда стараюсь изо всех сил, поэтому сегодня удача мне улыбнулась".



"У нас команда топ-уровня, и чтобы добиться успеха, мы должны выигрывать такие матчи. Это могут быть тяжелые и не всегда приятные матчи. Сейчас только начала сезона, поэтому мы должны продолжать в то же духе, если собираемся успешно провести этот год", — цитирует Шакири BBC.