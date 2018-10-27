Торган Азар исключает воссоединение с Эденом в "Челси"

Атакующий полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар заявил, что не представляет свое возвращение в "Челси", за который выступает его старший брат Эден.

Ранее в своей карьере Торган провел три года на "Стэмфорд Бридж", но так и не получил шанса проявить себя. С момента переезда в Менхенгладбах 25-летний бельгиец добился заметного прогресса, в связи с чем появились слухи о возвращении Азара-младшего в "Челси". Поговаривают, что "синие" даже обладают опцией обратного выкупа игрока.



И хотя оба Азара вызываются в сборную Бельгии, Торган не хочет выступать с Эденом за один клуб, чтобы постоянно находиться в тени у старшего брата.



"Я игрок другого типа, нежели мой брат. Эден является одним из лучших игроков в мире".



"Когда я выступал за "синих", то был слишком молод, чтобы сделать этот большой шаг. "Челси" — это громадный клуб с выдающимися игроками. Для меня было лучше уйти в другую команду".



"Мы вместе выступаем за сборную Бельгии, хотя, к сожалению, мы не всегда одновременно на поле. Приятно выступать за свою страну вместе со своим собственным братом".



"Но, если честно, для меня было бы очень сложно выступать за один клуб со своим братом. Как игрок он больше, чем я. Я могу научиться у него, и мне все еще нужно много работать", — сообщил Торган Bulinews.