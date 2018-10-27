Гленн Ходдл госпитализирован в тяжелом состоянии

Бывший наставник сборной Англии Гленн Ходдл был госпитализирован в тяжелом состоянии, почувствовав себя плохо в телестудии BT Sport.

Сегодня, 27 октября, Ходдлу исполняется 61 год. Свой День рождения Гленн должен был провести на работе, анализируя субботние матчи в прямом эфире.



Однако из-за резкого ухудшения состояния Ходдлу потребовалась медицинская помощь, а передача BT Score была снята с эфира. В данный момент Гленн находится в госпитале и, как BBC сообщает, "тяжело болен".



В свое время Ходдл считался одним из лучших игроков своего поколения, сыграв 53 матча за сборную Англии, а затем ее возглавляя в период с 1996 по 1999 год. На клубном уровне Гленн выступал за "Тоттенхэм", "Челси" и "Монако", действуя на позиции полузащитника и дважды завоевав Кубок Англии со "шпорами".