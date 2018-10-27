Руни исключает возвращение в Европу во время межсезонья в МЛС

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни исключил свое возвращение в Европу на правах краткосрочной аренды во время межсезонья в МЛС.

Уехав выступать в Вашингтон, экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии набрал просто устрашающую форму, забив 12 голов и отдав семь результативных передач в 19 матчах.



Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уже обмолвился, что был бы счастлив приютить 33-летнего Руни, если тот решит вернуться на родину, однако у самого Уэйна другие планы на период продолжительного межсезонья в Северной Америке.



"Нет. Думаю, я сосредоточен на "Ди Си", и поэтому я выкладываюсь без остатка ради "Ди Си". В межсезонье я останусь здесь, потому что большую часть времени мои дети будут в школе. Я вернусь около Рождества, чтобы повидать семью и друзей".



"Я сосредоточен на "Ди Си", и я не думаю, что для меня было бы правильно мотаться туда и обратно, чтобы поиграть за другую команду на правах аренды".



"Думаю, у сборной Англии прекрасно идут дела. Я выбрал правильный момент, чтобы уйти и позволить этим молодым игроками развиваться и цвести. Я не жалею об этом", — сообщил Руни ESPN.



