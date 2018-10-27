Кантона хочет видеть главным тренером МЮ кого-нибудь из бывших игроков клуба

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона считает, что "красные дьяволы" должны последовать примеру "Реала" с "Барселоной" и дать шанс попробовать в качестве главного тренера кого-нибудь из своих бывших игроков, вроде Райана Гиггза.

В последнее время Кантона стал очень нелестно высказывается насчет Жозе Моуриньо и его стиля. Эрик убежден, что "Юнайтед" нужен человек, не понаслышке знакомый с традициями клуба — тот, кем был Зинедин Зидан для "Реала" или Хосеп Гвардиолы для "Барселоны".



"Все мы видели пример Зидана, бывшего игрока "Реала", который никогда не тренировал прежде, но он стал главным тренером "Реала". Они дали ему шанс".



"То же самое с Гвардиолой в "Барселоне", Антонио Конте в "Ювентусе", Карло Анчелотти в "Милане". Все они были бывшими игроками для своих клубов, они получили шанс и выиграли много всего для них".



"В "Юнайтед" никогда не давали шанса бывшему игроку, который бы знал клуб изнутри, знал индивидуальность и философию клуба".



"Я не хочу, чтобы люби подумали, что я сам хочу возглавить "Манчестер Юнайтед". Я просто говорю правду. Райан Гиггз? Они должны дать шанс любому игроку, который хочет стать главным тренером", — цитирует Кантона Daily Express.