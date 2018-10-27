Клопп рассказал, кто еще претендовал на роль вице-капитанов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какие из его игроков оказались основными конкурентами Виргила Ван Дейка и Джорджиньо Вейналдума в голосовании на роль вице-капитанов.

Накануне матча против "Кардиффа" Клопп поведал, что капитан "красных" Джордан Хендерсон, помимо Джеймса Милнера, получил еще двух заместителей. Такое решение приняла команда в результате голосования.



После подсчета голосов Ван Дейк был назначен третьим капитаном команды, а Вейналдум — четвертым. По словам Клоппа, не сильно от двух голландцев отстали Деян Ловрен и Адам Лаллана, что оставляет тем надежду в будущем примерить повязку "Ливерпуля".



"Думаю, Милли и Хендо трудятся выдающимся образом на клуб и команду. Быть представителем клуба за пределами поля и одновременно классно играть — это великолепно. Они сочетают и то, и другое".



"Когда я пришел сюда, то создал комитет из игроков. В него вошли пять-шесть игроков, в том числе Лукас Лейва, Адам Лаллана и Фил Коутиньо. Сейчас наша команда выросла, они стали очень, очень требовательными к себе и уверенными игроками, поэтому они сами смогли решить, кого хотят видеть с повязкой".



"Результаты голосования оказались очень плотными. Деян был близок, Адам был близок. Все они получили голоса. Игроки сами прекрасно видят, кто из них способен справляться с этой ролью", — цитирует Клоппа The Guardian.