Почеттино надеется, что матч по американскому футболу не испортит поле "Уэмбли"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что газон "Уэмбли" будет в хорошем состоянии во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайший понедельник.

На днях полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне, едва вернувшийся из лазарета, выразил опасения насчет газона "Уэмбли". Дело в том, что всего лишь за сутки до матча Премьер-Лиги здесь сыграют команды по американскому футболу "Филадельфия Иглз" и "Джэксонвилл Джагуарс".



Прежде матчи по американскому футбола наносили заметный ущерб травяному покрытию национальной арены, однако Почеттино надеется, что ответственные люди сделают все возможное, чтобы привести газон в порядок.



"Может быть, это даже хорошо для нас, ведь в лице "Манчестер Сити" нам играть против одной из лучших команд в Европе и мире. Может быть, это немного поможет нам".



"У нас не было планов играть на "Уэмбли" в это время, поэтому теперь мы не можем жаловаться. Нам лишь остается принять реальность, а реальность такова, что ничего уже не изменить".



"Мы надеемся, что погода будет хорошей и не добьет поле, чтобы мы могли сыграть в очень хороших условиях. Уверен, все люди, которые имеют к этому отношение, будут упорно трудиться, чтобы привести газон в очень хорошее состояние. Это мое желание, и я надеюсь, оно сбудется", — цитирует Почеттино Sky Sports.