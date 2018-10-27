Аспиликуэта не понимает, почему "Челси" проваливает следующий после чемпионства сезон

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта признался, что он поражен и не находит объяснения тем провалам, которые случаются у его команды после успешных сезонов.

Аспиликуэта сыграл ключевую роль в завоевании "синими" титула Премьер-Лиги в 2015 и 2017 годах. Однако оба раза защита чемпионства у "Челси" совершенно не складывалась, и в первом случае это стоило работы Жозе Моуриньо, а во втором — Антонио Конте. И тот и другой раз лондонцы финишировали за пределами топ-4 на следующий сезон после своего триумфа.



29-летний испанец не знает, почему так получалось, но хочет, чтобы "Челси" сделал выводы и сражался бы за титул на регулярной основе, без провалов.



"Это сложно объяснить. Наш клуб выиграл больше всех трофеев в Англии за последние пару лет. Мы — "Челси", мы сражаемся за трофеи, и мы должны делать это регулярно. Очень расстраивает, когда ты выигрываешь титул, а на следующий год даже не имеешь такой возможности".



"Я бы хотел, чтобы мы всегда были на вершине. Это сложно, но наша работа состоит в том, чтобы попытаться добиться этого", — сообщил Аспиликуэта Daily Mirror.