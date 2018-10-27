Торрейра счастлив играть опорника в "Арсенале"

Лукас Торрейра заявил, что счастлив своей ролью опорного полузащитника в "Арсенале" при Унаи Эмери.

Несмотря на то, что главный тренер "канониров" очень осторожно подводил Торрейру к стартовому составу, Лукас быстро заслужил любовь болельщиков своего нового клуба благодаря желанию неустанно трудиться на команду.



В последние недели 22-летний уругваец закрепился в стартовом составе и помог "Арсеналу" развить свою победную серию до 11 матчей. Торрейра рад, что Эмери использует его в качестве полузащитника оборонительного плана, хотя ранее в своей карьере ему довелось поиграть и на других позициях.



"Самое важное для меня — это стараться балансировать игру команды, помогать защитникам, поддерживать полузащитников и стараться помогать атакующим игрокам. Все состоит из мелких деталей, но эти детали дают большую разницу".



"Каждый раз, выходя на поле, я стараюсь играть. Конечно, я хочу получать удовольствие от игры со своими партнерами, делать так, чтобы у нас шла игра, и помогать команде побеждать, как мы это делаем. Я всегда стараюсь протягивать руку помощи, жертвовать собой в обороне и быть доступным в атаке, всегда помогая".



"Я прибыл в Италию, играя плеймейкера или нападающего. Мне повезло встретить тренера, которая передвинул меня на более оборонительную позицию, и я совершенно счастлив этой ролью. Я стараюсь учиться каждый день".



"Меня наполняет гордостью каждый раз, когда я выхожу на поле, а болельщики "Арсенала" распевают про меня песню или аплодируют мне за то, что я делаю. Это красиво. Это действительно красиво, и я ценю это. Я безмерно горжусь быть в "Арсенале" и надеюсь, что мы сможем многого добиться вместе".



"Это замечательное испытание для меня, новое испытание. Я тот человек, который любит сражаться и в процессе борьбы остается верен себе, как говорит мой отец. Я так счастлив. Я знакомлюсь с Лондоном и изучаю английский, чтобы лучше взаимодействовать со своими партнерами по команде", — цитирует Торрейру Sky Sports.