Торрейра счастлив играть опорника в "Арсенале"

Лукас Торрейра Лукас Торрейра заявил, что счастлив своей ролью опорного полузащитника в "Арсенале" при Унаи Эмери.

Несмотря на то, что главный тренер "канониров" очень осторожно подводил Торрейру к стартовому составу, Лукас быстро заслужил любовь болельщиков своего нового клуба благодаря желанию неустанно трудиться на команду.

В последние недели 22-летний уругваец закрепился в стартовом составе и помог "Арсеналу" развить свою победную серию до 11 матчей. Торрейра рад, что Эмери использует его в качестве полузащитника оборонительного плана, хотя ранее в своей карьере ему довелось поиграть и на других позициях.

"Самое важное для меня — это стараться балансировать игру команды, помогать защитникам, поддерживать полузащитников и стараться помогать атакующим игрокам. Все состоит из мелких деталей, но эти детали дают большую разницу".

"Каждый раз, выходя на поле, я стараюсь играть. Конечно, я хочу получать удовольствие от игры со своими партнерами, делать так, чтобы у нас шла игра, и помогать команде побеждать, как мы это делаем. Я всегда стараюсь протягивать руку помощи, жертвовать собой в обороне и быть доступным в атаке, всегда помогая".

"Я прибыл в Италию, играя плеймейкера или нападающего. Мне повезло встретить тренера, которая передвинул меня на более оборонительную позицию, и я совершенно счастлив этой ролью. Я стараюсь учиться каждый день".

"Меня наполняет гордостью каждый раз, когда я выхожу на поле, а болельщики "Арсенала" распевают про меня песню или аплодируют мне за то, что я делаю. Это красиво. Это действительно красиво, и я ценю это. Я безмерно горжусь быть в "Арсенале" и надеюсь, что мы сможем многого добиться вместе".

"Это замечательное испытание для меня, новое испытание. Я тот человек, который любит сражаться и в процессе борьбы остается верен себе, как говорит мой отец. Я так счастлив. Я знакомлюсь с Лондоном и изучаю английский, чтобы лучше взаимодействовать со своими партнерами по команде", — цитирует Торрейру Sky Sports.



Метки Арсенал, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2018 12:00

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  1. chebrec 27.10.2018 13:06 # chebrec
    Тень Эрреры

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  2. recyjoed 27.10.2018 12:59 # recyjoed
    тень Матича. Тот, в свое время, тень Лукаса Лейвы. А Лейва тень Фернандо

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  3. al-faarabi 27.10.2018 12:31 # al-faarabi
    получше будет канте

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  4. kanoniru-poker 27.10.2018 12:19 # kanoniru-poker
    Топчик, молодой Макелеле ))

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