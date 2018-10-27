Сарри не переживает из-за низкой результативности своих нападающих

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его не тревожит низкая результативность своих нападающих.

В 11 матчах этого сезона за "синих" Альваро Мората отличился трижды, тогда как Оливье Жиру все еще находится в поисках своего первого гола. Однако Сарри не видит в этом проблемы, считая, что главным атрибутом потенциального чемпиона надежную оборону.



"Обычно чемпионом становится та команда, которая пропускает меньше всех голов. По крайней мере, так в Италии — я не знаю, как здесь, но думаю так же".



"Один месяц назад мы были обеспокоены тем фактом, что наши полузащитники не забивают. Теперь, в трех последних матчах, Баркли забил два гола, а Лофтус-Чик забил трижды против БАТЭ".



"Думаю, если мы продолжим играть в этот футбол, через месяц нашли нападающие, возможно, тоже будут забивать".



"Жиру до сих по не забил, но он упорно трудится на команду, и благодаря ему сборная Франции выиграла Чемпионат Мира. Жиру не привык всегда забивать кучу голов за сезон, но он всегда очень полезен для команды, поэтому не вижу проблемы".



"Мората забил два гола за нас в пяти своих последних матчах, но я думаю, они оба смогут делать это чаще. Самое важное, чтобы мы продолжали играть в свой футбол", — цитирует Сарри Daily Mirror.