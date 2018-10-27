Де Хеа избегает разговоров о новом контракте

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что предпочитает думать об игре за свой клуб, а не о ситуации с контрактом.

Накануне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сделал очень тревожное заявление, признавшись, что у него "нет уверенности", подпишет ли Де Хеа новый контракт. Сам Давид, чье действующее соглашение истекает в конце сезона, и вовсе предпочитает избегать подобных разговоров.



"Что для меня важно, так это команда. Все мы сосредоточены на том, на чем должны сосредоточиться — на достижении побед в матчах, а не на контрактах или темах, которые могу отвлечь. Важно сосредоточиться на футболе".



"Впереди у нас важный матч против "Эвертона". В ближайшие месяцы мы проведем ряд больших матчей. Считаю, нужно думать именно об этом, а не о чем-либо другом".



"Я здесь уже давно, я выступаю за клуб восьмой сезон. Я очень счастлив здесь. Я всегда чувствую теплоту болельщиков и всех, кто работает в клубе".



"Думаю, очень легко сосредоточиться на том, на чем ты должен, особенно когда ты много тренируешься и играешь каждые три-четыре дня", — сообщил Де Хеа Sky Sports.