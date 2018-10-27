Де Хеа избегает разговоров о новом контракте

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что предпочитает думать об игре за свой клуб, а не о ситуации с контрактом.

Накануне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо сделал очень тревожное заявление, признавшись, что у него "нет уверенности", подпишет ли Де Хеа новый контракт. Сам Давид, чье действующее соглашение истекает в конце сезона, и вовсе предпочитает избегать подобных разговоров.

"Что для меня важно, так это команда. Все мы сосредоточены на том, на чем должны сосредоточиться — на достижении побед в матчах, а не на контрактах или темах, которые могу отвлечь. Важно сосредоточиться на футболе".

"Впереди у нас важный матч против "Эвертона". В ближайшие месяцы мы проведем ряд больших матчей. Считаю, нужно думать именно об этом, а не о чем-либо другом".

"Я здесь уже давно, я выступаю за клуб восьмой сезон. Я очень счастлив здесь. Я всегда чувствую теплоту болельщиков и всех, кто работает в клубе".

"Думаю, очень легко сосредоточиться на том, на чем ты должен, особенно когда ты много тренируешься и играешь каждые три-четыре дня", — сообщил Де Хеа Sky Sports.



Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. raka-eve 27.10.2018 10:38 # raka-eve
    если де хеа и марсиаль уйдут, там же вообще достойных игроков не останется, одни бабло наемники и британские деревья.

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  2. chebrec 27.10.2018 10:22 # chebrec
    А надо бы подумать

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  3. pipin 27.10.2018 10:09 # pipin
    Топовый кипер, в нормальный клуб ему нужно.

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