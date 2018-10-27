Невилл считает, что Лукаку должен продолжать играть

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо нельзя убирать нападающего Ромелу Лукаку из состава.

В восьми последних матчах за "красных дьяволов" Лукаку не забил ни одного гола, отличившись лишь четырежды со старта сезона. К Моуриньо слышны призывы усадить бельгийца в запас и попробовать в качестве центрального нападающего Маркуса Рэшфорда или Антони Мартиаля, однако Невилл против этого.



"Он должен продолжать наигрывать его. Думаю, если ты обладаешь игроком, который подтверждал свой бомбардирский талант на протяжении длительного времени, то должен использовать его и в периоды спада формы".



"Ты должен продолжать делать это, чтобы придать игроку уверенности, потому что должен хорошо понимать, что игрок по-прежнему делает свой вклад в игру команды, даже не играя хорошо".



"Думаю, до тех пор, пока сам Лукаку не почувствует себя настолько плохо, что попросит передышки, ты должен продолжать наигрывать его, потому что все игроки топ-уровня преодолевают подобные спады, оставаясь на поле", — цитирует Невилла Daily Mirror.



Отметим, что Моуриньо согласился со мнением бывшего защитника "Юнайтед", но лишь потому, что не видит у себя в запасе другого чистокровного форварда.



"Ну, я хотел дать ему передышку против "Ювентуса", но я не думаю, что (Майкл) Кэррик может играть нападающего. Мы не в той ситуации, чтобы думать о передышках для игроков и искать этому решение, наше единственное решение — играть с теми, кто у нас есть", — сообщил Моуриньо на пресс-конференции.