Мората рассказал, как изменилась его роль при Сарри

Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, как изменилась его роль на поле с назначением Маурицио Сарри на должность главного тренера.

Блестяще начав свою английскую карьеру в прошлом сезоне, затем Мората столкнулся с большими трудностями и даже стал проигрывать конкуренцию за место в составе Оливье Жиру.



Однако недавние голы 26-летнего испанца против "Види" и "Саутгемптона" намекают, что ситуация налаживается. Альваро связывает это с тем, что теперь он играет в ином стиле, нежели при Антонио Конте.



"Я должен отходить и получить мяч, связывая полузащитников и вингеров. После этого я должен идти в атаку в штрафную площадь, но не находиться там постоянно".



"Когда ты отходишь глубже, чтобы получить мяч, ты играешь по-другому. Ты атакуешь штрафную площадь в движении, и это усложняет жизнь твоему сопернику".



"Мои дела идут хорошо. Я хочу забивать больше голов, играть больше матчей, но в конце концов важнее, что команда побеждает. Остальное приложится".



"Прямо сейчас мы возле вершины Премьер-Лиги и в хорошем положении в Лиге Европы, поэтому нам нужно продолжать в том же духе. С небольшой удачей мы сможем побороться за все трофеи в этом году", — цитирует Морату Football.London.