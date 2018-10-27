Мората рассказал, как изменилась его роль при Сарри
Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, как изменилась его роль на поле с назначением Маурицио Сарри на должность главного тренера.
Блестяще начав свою английскую карьеру в прошлом сезоне, затем Мората столкнулся с большими трудностями и даже стал проигрывать конкуренцию за место в составе Оливье Жиру.
Однако недавние голы 26-летнего испанца против "Види" и "Саутгемптона" намекают, что ситуация налаживается. Альваро связывает это с тем, что теперь он играет в ином стиле, нежели при Антонио Конте.
"Я должен отходить и получить мяч, связывая полузащитников и вингеров. После этого я должен идти в атаку в штрафную площадь, но не находиться там постоянно".
"Когда ты отходишь глубже, чтобы получить мяч, ты играешь по-другому. Ты атакуешь штрафную площадь в движении, и это усложняет жизнь твоему сопернику".
"Мои дела идут хорошо. Я хочу забивать больше голов, играть больше матчей, но в конце концов важнее, что команда побеждает. Остальное приложится".
"Прямо сейчас мы возле вершины Премьер-Лиги и в хорошем положении в Лиге Европы, поэтому нам нужно продолжать в том же духе. С небольшой удачей мы сможем побороться за все трофеи в этом году", — цитирует Морату Football.London.
27.10.2018 08:00
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