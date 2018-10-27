Клопп: "Никто не знает, насколько хорош может быть Шакири"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что люди еще не осознают, насколько хорош может быть вингер Джердан Шакири.

Покупка Шакири у вылетевшего из Премьер-Лиги "Стоука" минувшим летом разделила мнения болельщиков "красных". С одной стороны, клуб заплатил за Джердана всего 13 миллионов фунтов, но с другой, к тому моменту швейцарец заработал репутацию капризного и своенравного игрока.



Многие опасались, что 27-летний Шакири слишком эгоистичен для командного футбола Клоппа, однако пока эти опасения выглядят напрасными. Медленно, но верно Джердан меняет мнение о себе, выходя в стартовом составе на оба последних матча, против "Хаддерсфилда" и "Црвены Звезды", и отметившись результативной передачей в каждом из них. Клопп убежден, что это еще далеко не предел для его подопечного.



"Я не думаю, что хоть кто-нибудь осознает, насколько хорош Шак может быть. Я знаю его со времен, когда он 19-летним парнем выступал за "Баварию", уже тогда он был выдающимся талантом. Он хорошо провел свой первый год и не столь хорошо второй, но такое бывает. Затем он ушел. Ты можешь слегка потеряться. Он попал в "Интер", затем в "Стоук".



"Его покупка выглядела логичной вещью. Он еще не является законченным продуктом. Он по-прежнему обладает огромным пространством для развития, и это очень хорошо".



"Он привнес в нашу игру нечто другое. Например, пока что мы особо не использовали стандартные положения в его исполнении, хотя он делает это выдающимся образом", — цитирует Клоппа Goal.