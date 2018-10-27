Пюэль разозлил Варди

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль разозлил своего нападающего Джейми Варди, посмев исключить того из стартового состава команды на матч с "Вест Хэмом".

В минувший понедельник, когда "лисы" гостили у "Арсенала", Варди покинул поле "Эмирейтс" в концовке матча из-за проблем с желудком, оставив свою команду вдесятером, поскольку все замены были использованы.



31-летний англичанин испытывал недомогание еще несколько дней и лишь в четверг вернулся к тренировкам, поэтому Пюэль принял решение исключить Варди из стартового состава на предстоящий матч против "Вест Хэма" в субботу. Клод пошел на этот шаг из-за давления, под которым он оказался после четырех поражений в шести последних поединках.



Решение Пюэля вызвало злость у Варди, утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале. Сам Джейми считает, что он в полном порядке, о чем даже написал в инстаграме.



Это событие случилось на неделе, когда жена экс-нападающего сборной Англии Ребека лайкнула в твиттере сообщения болельщиков "Лестера" с критикой тактики Пюэля и обвинениями, что Клод не использует сильнейшие стороны Варди.



Естественно, что не все болельщики примут отсутствие ключевого нападающего в стартовом составе на домашний матч. Теперь Пюэль рискует оказаться под еще большим давлением, если не добьется положительного результата против "Вест Хэма".