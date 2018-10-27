10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 27 октября шестью поединками стартует 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



На каждый из первых девяти матчей нового сезона "Вулверхэмптон" выходил неизменным стартовым составом и обычно показывал неплохой футбол, каким бы ни был результат, однако в прошлый уикенд "волки" внезапно уступили дома "Уотфорду" со счетом 0:2, сыграв на удивление слабо, после чего Нуну Эшпириту Санту признал, что в поединке против "Брайтона" обязан пойти на перестановки. Что касается "чаек", то они находятся в прекрасном настроении после двух минимальных побед. "Брайтон" выиграл все шесть последних встреч с "волками" в рамках высшего дивизиона.



Лучший бомбардир "Брайтона" Гленн Мюррей получил сотрясение в прошлый уикенд, и его состояние должны оценить медики. Дэви Проппер и Паскаль Гросс остаются в лазарете, но Бруно Сальтор оправился после спазма в спине.



На место в старте "Вулверхэмптона" могут претендовать Иван Кавалейру и Адама Траоре. Лазарет "волков" пустует.



ФУЛХЭМ — БОРНМУТ 17:00



Оформив выход в Премьер-Лигу в прошлом сезоне, "Фулхэм" наполовину обновил свой состав летом и все еще пытается обрести сыгранность. То ли дело "Борнмут", который после "промоушена" сохранил верность обеспечившим повышение в классе игрокам и с тех пор последовательно развивается. В этой кампании "вишенки" превосходят все ожидания, занимая шестое место и опережая даже "Манчестер Юнайтед". "Дачники" выиграли только два из 16 последних матчей против "Борнмута" с учетом всех соревнований, но прежде еще никогда не встречались с "вишенками" в высшем дивизионе.



Капитан "Фулхэма" Том Кэрни восстановился после травмы лодыжки, а Тимоти Фосу-Менса надеется залечить вовремя плечо. Джо Брайан вне игры.



Крайний защитник "Борнмута" Чарли Дэниэлс близок к возвращению после повреждения колена, но в этот уикенд точно не сыграет.



ЛИВЕРПУЛЬ — КАРДИФФ 17:00 Онлайн-трансляция



Эту неделю "Кардифф" провел с тревогой от предстоящего выезда на "Энфилд", но одновременно с большой радостью от первой победы в сезоне — "ласточки" переиграли "Фулхэм" со счетом 4:2, забив половину всех своих голов в Премьер-Лиге. А вот "Ливерпулю" было некогда рефлексировать, ведь посреди недели подопечные Юргена Клоппа играли в Лиге Чемпионов, уверенно разобравшись с "Црвеной Звездой" (4:0). Будучи претендентом на титул, "красные" не могут позволить себе осечку в такого рода матче, особенно когда это дает возможность, пускай и временно, вырваться в единоличные лидеры. "Ливерпуль" выиграл все четыре последних встречи с "Кардиффом" с учетом всех соревнований.



"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на полузащитников Джордана Хендерсона и Наби Кейта, обоих беспокоит задняя поверхность бедра.



"Кардифф" устроит фитнес-тесты для Харри Артера и Джоша Мерфи. Гари Мэдин оправился после вирусной болезни. Джо Роллс завершает отбывать свою дисквалификацию.



САУТГЕМПТОН — НЬЮКАСЛ 17:00



"Саутгемптон" все еще находится в поисках своей первой домашней победы, тогда как "Ньюкасл" — победы вообще, занимая последнее место в таблице. Естественно, и те, и другие рассматривают этот матч как возможность поправить свое положение. Убавляют оптимизма те факты, что "святые" не могут забить уже в трех поединках подряд, а "сороки" стали четвертой командой в истории Премьер-Лиги, проигравшей первые пять домашних матчей сезона — три других вылетали. "Саутгемптон" потерпел лишь одно поражение в 24 домашних поединках против "Ньюкасла" в рамках чемпионата.



"Саутгемптон" лишен кадровых проблем. Проблема Марио Лемины с коленом незначительна.



Из лазарета "Ньюкасла" вернулись Киран Кларк и Саломон Рондон, но Флориан Лежен там остается.



УОТФОРД — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



"Хаддерсфилд" продолжает свою удручающую серию, не зная побед в Премьер-Лиге уже 13 матчей кряду — аж с апреля. С начала сезона "терьеры" забили только четыре мяча — ровно столько же, сколько во время предыдущего выезда к "Уотфорду" (1:4). В случае победы "шершни" оформят свой лучший старт в истории высшего дивизиона, побив установленное в сезоне 1982/83 достижение из 17 очков в 10 турах, когда в итоге они стали вторыми. "Хаддерсфилд" выиграл четыре из пяти последних встреч с "Уотфордом" в рамках чемпионата.



Нападающий "Уотфорда" Трой Дини под большим вопросом из-за повреждения задней поверхности бедра. Также медикам предстоит решить, успел ли Натаниэль Чалоба залечить колено. Хосе Холебас и Кристиан Кабаселе возвращаются после дисквалификации.



Вингер "Хаддерсфилда" Рамадан Собхи отсутствовал два месяца с травмой колена, но теперь снова готов играть. Райив Ван Ла Парра слегка приболел. Томми Смит, Данни Уильямс и Теренс Конголо травмированы.



ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 19:30



"Вест Хэм" вернется на стадион, где гарантировал себе продление прописки в Премьер-Лиге за неделю до окончания прошлого сезона. Тогда "молотобойцы" под руководством Дэвида Мойеса собрались и переиграли "Лестер" 0:2. С тех пор много воды утекло, и на сей раз "Вест Хэм" предстанет другой командой и с другим тренером. Будет ли другим результат, остается посмотреть. И "лисы", и "молотобойцы" проиграли два своих последних матча, а потому победа очень нужна и тем, и другим. "Лестер" потерпел только одно поражение в семи последних встречах с "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, и случилось это поражение как раз на исходе прошлой кампании.



Ожидается, что места в стартовом составе "Лестера" лишится нападающий Джейми Варди, который самовольно покинул поле в концовке матча с "Арсеналом" из-за проблем с желудком. Демарай Грей снова в строю после месяца в лазарете. Уэс Морган по-прежнему дисквалифицирован.



"Вест Хэм" на полгода лишился вингера Андрея Ярмоленко, перенесшего операцию на ахилле. Педро Обианг, Джек Уилшир, Мануэль Лансни и Энди Кэрролл команде также не помогут.