Бербатов объяснил, что Лукаку делает не так

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов выступил в защиту Ромелу Лукаку, столкнувшимся с упадком формы.

Матч против "Ювентуса" посреди недели стал восьмым подряд для Лукаку за клуб без голов. Более того, Ромелу даже ни разу не пробил по мячу против чемпионов Серии А. Однако Бербатов не стал критиковать бельгийца, а предложил свое решение проблемы.



"После матча Ромелу Лукаку много критикуют, но от меня вы никогда не дождетесь, что я наброшусь на другого нападающего. Я знаю, насколько это сложно".



"Я помню, у меня была плохая серия в "Юнайтед", когда я не забивал семь или восемь матчей, но затем я забил сразу пять в одном матче! Это бывает с каждым".



"Я знаю, что он не забивает восемь матчей, но я не думаю, что критика Лукаку справедлива. Как сказал Жозе Моуриньо, он упорно трудится на команду, и это, возможно, работает против него".



"Он так отчаянно хочет проявить себя, что делает чересчур много и не делает простых вещей вроде проникновений в штрафную. Вероятно, он усложняет вещи — совсем не хочется, чтобы он возникал на позиции левого защитника, как это было во вторник", — сообщил Бербаов Betfair.