Футбольные власти объявят войну затяжкам времени
Международный совет футбольных ассоциаций (The International FA Board) объявит войну затяжкам времени, в качестве первостепенной меры планируя запретить замены в компенсированное время матчей.
В недавнем матче Премьер-Лиги между "Кардиффом" и "Бернли" (1:2) мяч находился в игре только 42 минуты и две секунды, тогда как средний показатель по сезону составляет 55 минут и девять секунд.
Остановки игры негативно сказываются на темпе и зрелищности матчей, поэтому организация IFAB, устанавливающая правила футбола, готова пойти на большие изменения, чтобы улучшить ситуацию с возникающими паузами.
В данный момент IFAB обсуждает несколько идей из которых выделяется запрет на замены в компенсированное время. Ожидается, что соответствующее предложение будет выставлено на голосование в марте. Также игроков могут обязать уходить с поля в случае замены за ближайшую линию, а не к скамейке своей команды.
"Мы хотим покончить с большими затяжками времени и увеличить количество игрового времени, но фундаментальный вопрос в том, как это обеспечить".
"Правило о запрете замен в компенсированное время — это интересная идея. Рефери добавляют по 30 секунд за каждую замену, но на практике замены могут съедать больше времени. Тем не менее, потребуются испытания, чтобы определить, насколько это рациональная идея", — цитирует свой источник в IFAB издание The Times.
Добавим, что со старта прошлого сезона Премьер-Лиги замены после 90-й минуты происходили в 24.3% матчей — на 3% относительно 2012 года.
26.10.2018 23:00
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Збс решение.
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опять пенсы виноваты
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Почему просто нельзя остановить время во время паузы? До сих пор не понимаю.
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На портовых со всех фронтов ссут.
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Так их
Нечего резину тянуть
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