Футбольные власти объявят войну затяжкам времени

Матч Кардифф — Бернли Международный совет футбольных ассоциаций (The International FA Board) объявит войну затяжкам времени, в качестве первостепенной меры планируя запретить замены в компенсированное время матчей.

В недавнем матче Премьер-Лиги между "Кардиффом" и "Бернли" (1:2) мяч находился в игре только 42 минуты и две секунды, тогда как средний показатель по сезону составляет 55 минут и девять секунд.

Остановки игры негативно сказываются на темпе и зрелищности матчей, поэтому организация IFAB, устанавливающая правила футбола, готова пойти на большие изменения, чтобы улучшить ситуацию с возникающими паузами.

В данный момент IFAB обсуждает несколько идей из которых выделяется запрет на замены в компенсированное время. Ожидается, что соответствующее предложение будет выставлено на голосование в марте. Также игроков могут обязать уходить с поля в случае замены за ближайшую линию, а не к скамейке своей команды.

"Мы хотим покончить с большими затяжками времени и увеличить количество игрового времени, но фундаментальный вопрос в том, как это обеспечить".

"Правило о запрете замен в компенсированное время — это интересная идея. Рефери добавляют по 30 секунд за каждую замену, но на практике замены могут съедать больше времени. Тем не менее, потребуются испытания, чтобы определить, насколько это рациональная идея", — цитирует свой источник в IFAB издание The Times.

Добавим, что со старта прошлого сезона Премьер-Лиги замены после 90-й минуты происходили в 24.3% матчей — на 3% относительно 2012 года.



Метки IFAB, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2018 23:00

Количество просмотров Просмотров: 502

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 27.10.2018 00:02 # slash-lfc
    Збс решение.

    (ответить)

  2. hammersmith 26.10.2018 23:33 # hammersmith
    опять пенсы виноваты

    (ответить)

  3. danny949494 26.10.2018 23:19 # danny949494
    Почему просто нельзя остановить время во время паузы? До сих пор не понимаю.

    (ответить)

  4. jesus33 26.10.2018 23:08 # jesus33
    На портовых со всех фронтов ссут.

    (ответить)

  5. chebrec 26.10.2018 23:01 # chebrec
    Так их
    Нечего резину тянуть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: