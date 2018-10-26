Футбольные власти объявят войну затяжкам времени

Международный совет футбольных ассоциаций (The International FA Board) объявит войну затяжкам времени, в качестве первостепенной меры планируя запретить замены в компенсированное время матчей.

В недавнем матче Премьер-Лиги между "Кардиффом" и "Бернли" (1:2) мяч находился в игре только 42 минуты и две секунды, тогда как средний показатель по сезону составляет 55 минут и девять секунд.



Остановки игры негативно сказываются на темпе и зрелищности матчей, поэтому организация IFAB, устанавливающая правила футбола, готова пойти на большие изменения, чтобы улучшить ситуацию с возникающими паузами.



В данный момент IFAB обсуждает несколько идей из которых выделяется запрет на замены в компенсированное время. Ожидается, что соответствующее предложение будет выставлено на голосование в марте. Также игроков могут обязать уходить с поля в случае замены за ближайшую линию, а не к скамейке своей команды.



"Мы хотим покончить с большими затяжками времени и увеличить количество игрового времени, но фундаментальный вопрос в том, как это обеспечить".



"Правило о запрете замен в компенсированное время — это интересная идея. Рефери добавляют по 30 секунд за каждую замену, но на практике замены могут съедать больше времени. Тем не менее, потребуются испытания, чтобы определить, насколько это рациональная идея", — цитирует свой источник в IFAB издание The Times.



Добавим, что со старта прошлого сезона Премьер-Лиги замены после 90-й минуты происходили в 24.3% матчей — на 3% относительно 2012 года.