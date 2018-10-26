Конте свободен от обязательств перед "Челси" для работы за рубежом
Никакие контрактные обязательства перед "Челси" не препятствуют назначению Антонио Конте главным тренером "Реала".
Ранее в пятницу в итальянской прессе появились слухи о том, что Конте, уволенный минувшим летом со "Стэмфорд Бридж", достиг компромисса со своим бывшим клубом относительно освобождения от обязательств по контракту и теперь волен обзавестись новой работой.
Однако Sky Sports уверяет, что никаких переговоров между Антонио и "синими" на этот счет не было. Конте лишь запрещено возглавить другой английский клуб, пока не закончится этот сезон, но в данный момент итальянец не планирует этого делать, несмотря на спекуляции насчет "Манчестер Юнайтед".
Таким образом, ничто не препятствует назначению Конте в "Реале" вместо Хулена Лопетеги, который провалил старт сезона и вскоре, вероятно, будет уволен.
26.10.2018 22:00
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Давай уже иди в Реал. Я безумно хочу увидеть 3-5-2 на Барнабэу.
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Челси еще доплатит, чтобы Реал его взял, ведь тогда Азар ни за что в Мадрид не поедет.
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сомнительное назначение на пост получится, хз че из этого выйдет
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