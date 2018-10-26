"Тоттенхэм" отложил переезд на новый стадион до 2019 года

"Тоттенхэм" официально объявил, что переезд на новый стадион не состоится в этом году.

Ранее в октябре главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино выразил надежду, что его команда переберется на новую 62-тысячную арену к Рождеству. Такой вывод аргентинец сделал из разговоров с президентом клуба Даниэлем Леви.



Однако, как это часто бывает, ожидания не совпали с реальностью. Сегодня стало известно, что все свои оставшиеся матчи до Нового года "Тоттенхэм" сыграет на "Уэмбли".



В своем заявлении Даниэль Леви в очередной раз извинился, а также поведал, что до сих пор не знает, когда стадион будет окончательно готов.



"Не проходит и часа, чтобы меня не просили, когда мы сможем провести свой первый матч в нашем новом доме".



"Я бы хотел назвать точную дату или матч. Однако, учитывая совершенно неподвластные нам факторы, срывы сроков подрядчиками и возможные будущие проблемы, мы естественным образом осторожны относительно сроков тестовых мероприятиях и официального открытия".



"В свете вышесказанного, а также учитывая ограниченные возможности по использованию рабочей силы в праздничный период, мы приняли решение сегодня объявить, что все наши домашние матчи, вплоть до матча против "Вулверхэмптона" 29 декабря, будут сыграны на "Уэмбли".



"Мы знаем, что задержка является источником безмерного разочарования для каждого, и я лишь могу продолжать извиняться — все мы чувствуем одно и то же", — пишет Леви.