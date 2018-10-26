Гвардиола не потерпит нытья от игроков, которые мало играют

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не потерпит никакого нытья от игроков, которые не имеют регулярной практики.

Возвращение Кевина Де Брюйне из лазарета до предела увеличило конкуренцию за место в составе "горожан". В этом сезоне Гвардиола активно использует ротацию, особенно в атакующей линии, но в команде все равно есть те, кто может подумать, что играет недостаточно.



Предчувствуя это, Гвардиола заранее предупредил своих подопечных и потребовал оставаться профессионалами. Тем, кто будет жаловаться, тренер обещает "большие проблемы".



"С этими парнями, которые заслуживают играть, но не играют, всегда так. Когда они плохо тренируются, они не участвуют в матчах. Но этого не происходит, когда они тренируются хорошо".



"Я буду жесток. Я буду несправедлив. Когда они не участвуют в матче, то имеют право быть несчастными — как и после матча. Но когда ты возвращаешься к тренировкам, то должен быть счастлив. Нужно быть счастливым, иначе нельзя".



"Если они профессионалы, они понимают это. Если я увижу плохие лица, плохие настроения или желание показать свое недовольство, у них будут большие проблемы, потому что они не будут играть. Они должны знать: следующий матч уже на носу, и они должны убедить меня", — цитирует Гвардиолу The Guardian.