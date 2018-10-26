Деле Алли близок к новому контракту с "Тоттенхэмом"
Полузащитник Деле Алли находится на пороге подписания нового контракт с "Тоттенхэмом".
Свое действующее соглашение, рассчитанное до окончания сезона 2021/22, Алли заключил еще в сентябре 2016. С тех пор Деле значительно вырос в профессиональном плане, став одной из главных звезд своего клуба и сборной Англии.
Желая связать будущее Алли на более длительный период и обезопасить себя от притязаний на Деле со стороны больших клубов, "шпоры" обратились к своей восходящей звезде насчет новой сделки.
22-летний англичанин, забивший 48 голов в 152 матчах за шпор, выразил заинтересованность к тому, чтобы продлить свое пребывание в Северном Лондоне. По информации Sky Sports, после нескольких месяцев переговоров сторонам удалось достичь компромисса.
В ближайшее время Алли последует примеру нападающего Харри Кейна и главного тренера Маурисио Почеттино и тоже поставит свою подпись под новым контактом.
Добавим, сегодня также стало известно, что Алли возобновил тренировки после месяца отсутствия с травмой задней поверхности беда. Это позволяет Деле надеяться на участие в матче против "Манчестер Сити" в понедельник вечером.
26.10.2018 20:15
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У меня такое чувство, что он каждый год переподписывает контракт с Тоттенхэмом.
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