Почеттино не уйдет в "Реал"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что не променяет свой клуб на мадридский "Реал".

На текущей неделе в прессе появились слухи, что "Реал" предпримет "заключительную попытку" заполучить Почеттино в качестве замены для Хулена Лопетеги, не сумев переманить Маурисио летом.



Однако в пятницу Почеттино развеял эти слухи и дал понять, что планирует вместе со "шпорами" переехать на новый стадион, открытие которого может задержаться до 2019 года.



"Собираюсь ли я тоже переехать на новый стадион? Да. Когда мы переедем, я ожидаю переехать тоже. Только если Даниэль Леви не скажет мне: "Клуб переезжает, а ты, старина, нет".



"Поскольку я не в родной стране, и мой английский оставляет желать лучшего, я не слишком слежу за медиа. Иногда я могу сделать удивленное лицо, потому что не зависаю в социальных сетях, и меня нет в твиттере, инстаграме, фейсбуке, я не получаю информации оттуда".



"Поэтому в своей голове и лицом я выгляжу моложе, чем есть на самом деле. С этими слухами ничего не поделать, это неотъемлемая часть футбола. Это нормально", — цитирует Почеттино The Telegraph.