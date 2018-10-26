Клопп пожертвовал 5 тысяч евро на реабилитацию Шона Кокса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал щедрый жест, пожертвовав более 4 тысяч фунтов на реабилитацию болельщика "красных" Шона Кокса.

Напомним, матч Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" в апреле был отмечен массовыми беспорядками близ "Энфилда". В английский город прибыла группа агрессивно настроенных болельщиков из Рима, учинив погромы и драки.



В одном из случайных столкновений пострадал 53-летний Шон Кокс. Поклонник "красных" и отец трех детей получил тяжелейшие травмы, в том числе мозга, оказавшись в коме.



Кокс до сих пор находится в тяжелом состоянии и нуждается в постоянном уходе. Однако эта беда не осталась незамеченной. Недавно болельщики "Ливерпуля" объявили о сборе средств на реабилитацию товарища.



Как сообщает Liverpool Echo, в пятницу днем на этот призыв откликнулся и Юрген Клопп, пожертвовав 5 тыс. евро из личных сбережений. Всего к настоящему моменту болельщики мерсисайдского клуба собрали более 50 тыс. евро, а их целью является сумма в 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов).



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