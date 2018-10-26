Почеттино не сомневается в Льорисе
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил поддержку Уго Льорису, заявив, что не сомневается в мастерстве своего голкипера.
Выиграв Чемпионат Мира со сборной Франции минувшим летом, Льорис позволил себе расслабиться. Уго попался пьяным за рулем, успел побывать в лазарете, а также отметился рядом грубых ошибок на футбольном поле.
В минувшую среду 31-летний француз схлопотал удаление за фол последней надежды в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ. Оставшись вдесятером "шпоры" упустили победу и практически лишились шансов на выход в плей-офф. Однако все это не поколебало веру Почеттино в Льориса.
"С ним все хорошо. Он расстроен, как и вся команда, потому что, думаю, мы заслуживали большего в том матче. Я же вам обещал не читать газет, поэтому я не знаю, что о нем писали".
"В футболе ты можешь быть хорош, а иногда не очень, но для меня Уго является одним из лучших голкиперов в мире. Он стал лучшим игроком матча против "Вест Хэма", но в результате против ПСВ его вины нет".
"Иногда такое случается в футболе. На мой взгляд, там не было удаления, там не было даже желтой, но в итоге ничья, которая ставит нас в очень сложное положение касательно выхода в плей-офф Лиги Чемпионов".
"Но Уго остается важным игроком для нас, он наш капитан, и у меня нет сомнений насчет него", — цитирует Почеттино Sky Sports.
26.10.2018 18:40
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Эх пакет - пакетушка) Совершаешь ошибку Венгера! Твоей мягкости и наивности нет предела.
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