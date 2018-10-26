Уорнок: "Обыграть "Ливерпуль" будет практически невозможно"

Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок скептически оценил шансы своей команды в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", а также поведал, что в свое время мог купить защитника "красных" Виргила Ван Дейка всего за 6 миллионов фунтов.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Кардифф" забил только восемь мячей, причем половину из них — в последнем матче против "Фулхэма" (4:2). В субботу "ласточки" сыграют на "Энфилде", где "Ливерпуль" еще не пропускал со старта кампании, и Уорнок не ждет от этого выезда ничего хорошего.



"Сможем ли мы повторить результат прошлого тура? Это практически невозможно для любой команды, учитывая реалии современного футбола. У них ("Ливерпуля"), наверное, лучшая тройка нападения в мире".



"Однако мы играем довольно неплохо, и думаю, мы сможем доставить им проблем. Нужно выйти с верой, что ты можешь. Все мы должны сыграть на максимум от своих возможностей и оказать им сопротивление. Может быть, в конце концов это принесет нам что-нибудь", — цитирует Уорнока Sky Sports.



Также Нил рассказал, что во время своей работы в "Кристал Пэлас" интересовался Ван Дейком, в январе ставшим самым дорогим защитником мира.



"Я доволен, каким образом играет Ван Дейк. Мы могли купить его в "Пэлас" за 6 миллионов фунтов, но мой ведущий скаут сказал мне, что он слишком медленный. Кажется, этот скаут все еще в профессии!" — добавил Уорнок.