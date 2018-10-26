Гвардиола "не сомневается", что любая из первых пяти команд может выиграть титул

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что сразу пять команд имеют реальные шансы выиграть титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

После девяти туров в верхней части таблицы Премьер-Лиги наблюдается невероятная плотность. "Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся на расстоянии в два очка, причем "горожане" и "шпоры" играют друг с другом в ближайший понедельник.



Гвардиола не согласен с мнением многих, что титул в этом сезоне непременно достанется "Сити" или "Ливерпулю". Каталонец призывает не списывать со счетов другие команды, в том числе "Тоттенхэм".



"Думаю ли я, что любая из первых пяти команд может выиграть Премьер-Лигу? У меня нет сомнений насчет этого. Четыре, пять или шесть команд находятся на расстоянии в два очка, и они так сильны — только взгляните на стартовый состав "Тоттенхэма", их первых 11-12 игроков. В последние четыре-пять лет "Тоттенхэм" всегда был возле вершины".



"Они не могут инвестировать в игроков из-за невероятного стадиона, на который ушла куча денег. Им нечего тратить, но они остаются командой топ-уровня. Против них я потерпел свое первое поражение здесь, и тогда мы поняли, насколько они сильны. В прошлом сезоне мы оба раза обыграли их, но они по-прежнему обладают хорошими игроками", — цитирует Гвардиолу ESPN.