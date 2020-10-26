Моуриньо недоволен, как сборные обращаются с его игроками

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо обвинил национальные команды в небрежном обращении с игроками "Манчестер Юнайтед".

Недавний международный перерыв обернулся для "красных дьяволов" ворохом кадровых проблем. Но если сборные Англии и Сербии решили не рисковать Люком Шоу и Неманьей Матичем, отправив их домой, то другие поступили не столь благоразумно, и это злит главного тренера МЮ.

"Мы сыграли против "Ньюкасла" и ушли на международный перерыв при хорошей ситуации, а две недели спустя сборная Португалии лишила нас Далота, сборная Бельгии — Феллайни, сборная Чили — Алексиса, сборная Шотландии — Мактоминея".

"Некоторые из национальных команд повели себя очень профессионально, отправив игроков назад, чтобы мы могли пораньше начать процесс восстановления. Но другие этого не сделали, они оставили игроков у себя, и мы даже не знали степень и характер травм. Когда эти игроки вернулись за два матча против "Челси", мы понятия не имели, что происходит".

"Однако мы шаг за шагом стараемся решить возникшие проблемы. Джесси Лингард может вернуться к ближайшему матчу, Мактоминей в норме, а некоторых других игроков придется подождать", — цитирует Моуриньо Evening Standard.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2018 17:10

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  1. abrabrabrbal 26.10.2018 17:21 # abrabrabrbal
    ооо кормлюсь не жалуюсь) смотрю выпендрежник немного отступил. вежливость врубил как сосать начал направо и налево ахах)

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  2. puhovik-vengera 26.10.2018 17:12 # puhovik-vengera
    Норм мавринья ежедневно прикармливает обитателей фапла

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