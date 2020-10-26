Моуриньо недоволен, как сборные обращаются с его игроками
Жозе Моуриньо обвинил национальные команды в небрежном обращении с игроками "Манчестер Юнайтед".
Недавний международный перерыв обернулся для "красных дьяволов" ворохом кадровых проблем. Но если сборные Англии и Сербии решили не рисковать Люком Шоу и Неманьей Матичем, отправив их домой, то другие поступили не столь благоразумно, и это злит главного тренера МЮ.
"Мы сыграли против "Ньюкасла" и ушли на международный перерыв при хорошей ситуации, а две недели спустя сборная Португалии лишила нас Далота, сборная Бельгии — Феллайни, сборная Чили — Алексиса, сборная Шотландии — Мактоминея".
"Некоторые из национальных команд повели себя очень профессионально, отправив игроков назад, чтобы мы могли пораньше начать процесс восстановления. Но другие этого не сделали, они оставили игроков у себя, и мы даже не знали степень и характер травм. Когда эти игроки вернулись за два матча против "Челси", мы понятия не имели, что происходит".
"Однако мы шаг за шагом стараемся решить возникшие проблемы. Джесси Лингард может вернуться к ближайшему матчу, Мактоминей в норме, а некоторых других игроков придется подождать", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
26.10.2018 17:10
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