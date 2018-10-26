Ван Дейк и Вейналдум назначены вице-капитанами "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Виргил Ван Дейк и полузащитник Джорджиньо Вейналдум были назначены третьим и четвертым капитаном команды, соответственно.

С приходом на "Энфилд" Наби Кейта конкуренция в центре полузащиты "красных" возросла до предела, и основной капитан команды Джордан Хендерсон не всегда проходит в состав.



Вдобавок недавно Джордан выбыл из строя с травмой задней поверхности бедра. Отсутствие Хендерсона на поле заставляло Клоппа каждый раз решать вопрос о том, кому доверить капитанскую повязку.



В конце концов Клопп решил упорядочить этот процесс и провел голосование среди своих игроков. Таким образом, к компании Джеймса Милнера, первого вице-капитана "Ливерпуля", добавились двое голландцев, причем Ван Дейк уж успел примерить повязку в матче Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" на неделе.



"Тот факт, что Ван Дейк вышел с капитанской повязкой, говорит о многом, но это было не мое решение. Я лишь решил, что Хендерсон и Милнер останутся капитаном и вице-капитаном — это на 100 процентов логичная вещь, и так бы все и осталось, даже если бы мы устроили голосование на этот счет".



"Я сказал игрокам, что мы проголосуем насчет двух следующих капитанов, и они выбрали одного за другим двух голландских парней. Команда решила, что капитаном номер три будет Виргил, а капитаном номер четыре — Джини Вейналдум".



"Если бы кто-нибудь сказал мне, что у меня, немца, два голландских парня будут занимать такие важные роли, я бы не поверил! Но это решение игроков", — цитирует Клоппа Evening Standard.



Также Юрген сообщил, что Хендерсон и Кейта все еще травмированы и в субботу против "Кардиффа" не сыграют.